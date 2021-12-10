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Петербург получил крупнейшую за всё время партию «Спутника V»

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Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» — крупнейшую за всё время поставок. На фармбазу поступили сразу 225,6 тысячи комплектов доз, сообщили в Смольном 10 декабря.

«Впереди — новогодние праздники и зимние каникулы. Чтобы провести их без новых ограничительных мер, нужно не допустить роста заболеваемости. Для этого необходимо привить как можно больше людей. В Петербурге для этого созданы все условия, есть большой запас разных видов вакцин. Очень важно не снижать темпы вакцинации, двигаться к достижению коллективного иммунитета, — прокомментировал это событие губернатор Александр Беглов.

Ещё крупнее была только поставка «Спутника Лайт» на 270 тысяч доз. Но он — однокомпонентный. Всего полный цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге прошли уже 2,39 млн жителей.

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Комментарии (2)

shutnik78
всех колоть жижей!!! лучше по два раза!!
Аппаратчик мокрой классификации
Надо срочно реализовать! Выпускайте лисовца! :))
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