Петербург получил крупнейшую за всё время партию «Спутника V»

Петербург получил новую партию вакцины «Спутник V» — крупнейшую за всё время поставок. На фармбазу поступили сразу 225,6 тысячи комплектов доз, сообщили в Смольном 10 декабря.
«Впереди — новогодние праздники и зимние каникулы. Чтобы провести их без новых ограничительных мер, нужно не допустить роста заболеваемости. Для этого необходимо привить как можно больше людей. В Петербурге для этого созданы все условия, есть большой запас разных видов вакцин. Очень важно не снижать темпы вакцинации, двигаться к достижению коллективного иммунитета, — прокомментировал это событие губернатор Александр Беглов.
Ещё крупнее была только поставка «Спутника Лайт» на 270 тысяч доз. Но он — однокомпонентный. Всего полный цикл вакцинации от COVID-19 в Петербурге прошли уже 2,39 млн жителей.