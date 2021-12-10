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В Петербурге и по России вновь растет заболеваемость коронавирусом

За последние сутки в России выявили 30 873 новых случая коронавируса. Об этом 10 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость впервые за последние дни пошла в рост, пусть и незначительный: накануне было 30 752 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная: 2 267 заболевших против 2 111 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 3 477 случаями. В столице также наблюдается рост: накануне было 2 948 заболевших.

Летальная статистика почти не меняется: 1 176 смертей за 24 часа против 1 181 вчера. В Петербурге скончались 55 человек против 54 накануне. На первом месте в стране Москва с 89 смертями.

За весь период пандемии в России выявили 9 956 679 случаев коронавируса, из них 811 251 — в Петербурге. Умерли 287 180 человек, из них 26 762 — в Петербурге.

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Комментарии (10)

266456205
Побольше паники и страха! Чтоб как можно больше подопытных подставили с радостью своё плечо под экспериментальный препарат и добровольно отказались от своих немногих свобод
footballer13
Интересно, как они заговорят, когда достигнут желаемых показателей по вакцинации, а заболеваемость никуда не денется?
266142325
Так а почему она не будет расти, если власти ничего не делают для ее снижения. Вроде как кнут в виде qr подстегнул всяких бестолочей вакцинироваться, так надо закрепить успех.
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