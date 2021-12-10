В Петербурге и по России вновь растет заболеваемость коронавирусом

Заболеваемость впервые за последние дни пошла в рост, пусть и незначительный: накануне было 30 752 заразившихся. В Петербурге ситуация аналогичная: 2 267 заболевших против 2 111 вчера. Это второе место по стране после Москвы с 3 477 случаями. В столице также наблюдается рост: накануне было 2 948 заболевших.

Летальная статистика почти не меняется: 1 176 смертей за 24 часа против 1 181 вчера. В Петербурге скончались 55 человек против 54 накануне. На первом месте в стране Москва с 89 смертями.

