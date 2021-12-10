Заболеваемость впервые за последние дни пошла в рост, пусть и незначительный: накануне было
Летальная статистика почти не меняется:
За весь период пандемии в России выявили
В Петербурге и по России вновь растет заболеваемость коронавирусом
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость впервые за последние дни пошла в рост, пусть и незначительный: накануне было
Летальная статистика почти не меняется:
За весь период пандемии в России выявили
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter