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На Алтае найден разрушенным частный вертолёт, подававший аварийный сигнал. Пилот погиб

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Частный вертолёт Robinson R-66, подававший аварийный сигнал и пропавший после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область), обнаружен разрушенным близ Каракольских озёр (Республика Алтай). Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 10 декабря сообщает «Интерфакс».

По данным собеседника агентства, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту был только пилот, он летел за туристами.

Уточняется, что вертолёт принадлежит ООО «Кустардт». В компании инцидент с пропажей воздушного судна подтвердили.

«Фонтанка» писала, что частный вертолёт Robinson R66 подал аварийный сигнал в Таштагольском районе Кемеровской области утром 10 декабря. На его поиски незамедлительно выдвинулись спасатели.

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