На Алтае найден разрушенным частный вертолёт, подававший аварийный сигнал. Пилот погиб

Частный вертолёт Robinson R-66, подававший аварийный сигнал и пропавший после вылета из Новокузнецка (Кемеровская область), обнаружен разрушенным близ Каракольских озёр (Республика Алтай). Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах 10 декабря сообщает «Интерфакс».



По данным собеседника агентства, признаков жизни рядом с обломками нет. На борту был только пилот, он летел за туристами.



Уточняется, что вертолёт принадлежит ООО «Кустардт». В компании инцидент с пропажей воздушного судна подтвердили.

