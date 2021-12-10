Петербурженка, угрожавшая взорвать банку с порохом в детском клубе, должна будет вылечиться от алкоголизма

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Вимба, обвиняемой в хулиганстве и незаконном хранении боеприпасов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина получила 6,5 лет условно и десятитысячный штраф. Кроме того, Вимба обязана вылечиться от алкоголизма, который и толкал ее на криминал.



Допрошенная на суде признала вину, но добавила, что обстоятельств не помнит, так как была пьяной. Напомним, в ноябре прошлого года женщина явилась в детский клуб «Кедр» на Ударников с банкой пороха и угрожала его поджечь. После она скрылась, а емкость выбросила в мусорный бак. Полиции пришлось его изучить.

