FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -7
73.60р83.34р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Петербурженка, угрожавшая взорвать банку с порохом в детском клубе, должна будет вылечиться от алкоголизма

0
Печать

Красногвардейский районный суд огласил приговор в отношении Светланы Вимба, обвиняемой в хулиганстве и незаконном хранении боеприпасов. Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, женщина получила 6,5 лет условно и десятитысячный штраф. Кроме того, Вимба обязана вылечиться от алкоголизма, который и толкал ее на криминал.

Допрошенная на суде признала вину, но добавила, что обстоятельств не помнит, так как была пьяной. Напомним, в ноябре прошлого года женщина явилась в детский клуб «Кедр» на Ударников с банкой пороха и угрожала его поджечь. После она скрылась, а емкость выбросила в мусорный бак. Полиции пришлось его изучить.

За две недели до инцидента в отношении Вимба было возбуждено дело о грабеже. Тогда фигурантке суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний