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Иностранца задержали за сексуальную переписку с 10-летней в Петербурге

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Уголовный розыск Приморского района месяц искал мужчину, который предлагал школьнице встретиться в интимной обстановке

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, заявление от жительницы Приморского района, шокированной перепиской, которую она нашла в телефоне 10-летней дочери, поступило в полицию 9 ноября. Неизвестный мужчина «просвещал» школьницу о взрослой жизни и звал на свидание.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские у дома 31 по Приморскому шоссе задержали подозреваемого — 21-летнего гражданина Таджикистана, который работает комплектовщиком в одном из интернет-магазинов.

В Россию мужчина приехал зимой 2019 года в поисках работы. Регистрации в Петербурге у него нет. На миграционном учете он не состоит.

Возбуждено уголовное дело по статье «насильственные действия сексуального характера»

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Комментарии (5)

AGP
Как взяли на работу без миграционной карточки и регистрации? Работодателей разорить штрафами!
261847251
Десятилетка насильственно переписывалась с таджиком?
Danik
"В Россию мужчина приехал зимой 2019 года в поисках работы. Регистрации в Петербурге у него нет. На миграционном учете он не состоит."
Вопросы к работе мвд, фсб и всяких вицегуберов и премьеров, что тащат сюда всякую шваль и открывают границы не в те страны!
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