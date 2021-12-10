Иностранца задержали за сексуальную переписку с 10-летней в Петербурге

Уголовный розыск Приморского района месяц искал мужчину, который предлагал школьнице встретиться в интимной обстановке



Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, заявление от жительницы Приморского района, шокированной перепиской, которую она нашла в телефоне 10-летней дочери, поступило в полицию 9 ноября. Неизвестный мужчина «просвещал» школьницу о взрослой жизни и звал на свидание.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские у дома 31 по Приморскому шоссе задержали подозреваемого — 21-летнего гражданина Таджикистана, который работает комплектовщиком в одном из интернет-магазинов.

