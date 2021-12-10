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В Мурино задержали гражданина Люксембурга по подозрению в ложном «минировании» метро

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Сотрудники петербургского центра «Э» задержали подозреваемого в февральском «минировании» метро. Тогда в службу «112» пришло сообщение о готовящихся взрывах на станциях «Лесная» и «Выборгская».

Как стало известно «Фонтанке» 10 декабря, накануне с проспекта Авиаторов Балтики в Мурино в отдел доставили 66-летнего гражданина Люксембурга. В ходе обыска места жительства пенсионера был изъят телефон «Самсунг», с которого, как полагают оперативники, и было отправлено тревожное SMS.

Задержанного после общения с полицией отпустили под подписку о невыезде.

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Комментарии (1)

Coulthard
Авиаторов Балтики - проспект, а не улица.
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