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Россиянина, проходящего по делу программиста из Петербурга, в США приговорили к 4 годам

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Американский суд отправил в тюрьму гражданина РФ Олега Кошкина, признанного виновным в киберпреступлениях. Он проходит по делу программиста из Петербурга Петра Левашова, задержанного в Испании по запросу США.

Как сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры штата Коннектикут Тома Карсона, для Кошкина определён срок в «сорок восемь месяцев тюремного заключения».

В июне суд присяжных признал Кошкина виновным, ему грозило 15 лет.

Кошкин вместе с программистом Левашовым, по данным следствия, содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая применялась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Петербуржец Левашов был задержан в Испании, куда он приехал с женой на отдых, 7 апреля 2017 года. Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, с тех пор он находится под стражей.

По данным СМИ, Левашова в августе 2017 года заочно арестовали и в России по обвинению во взломе и блокировке доступа к информации на сайте медицинского учреждения в Петербурге.

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