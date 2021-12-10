Россиянина, проходящего по делу программиста из Петербурга, в США приговорили к 4 годам

Американский суд отправил в тюрьму гражданина РФ Олега Кошкина, признанного виновным в киберпреступлениях. Он проходит по делу программиста из Петербурга Петра Левашова, задержанного в Испании по запросу США.



Как сообщает 10 декабря РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры штата Коннектикут Тома Карсона, для Кошкина определён срок в «сорок восемь месяцев тюремного заключения».



В июне суд присяжных признал Кошкина виновным, ему грозило 15 лет.



Кошкин вместе с программистом Левашовым, по данным следствия, содержал крупную ботнет-сеть Kelihos, которая применялась для кражи персональных данных с зараженных компьютеров. Петербуржец Левашов был задержан в Испании, куда он приехал с женой на отдых, 7 апреля 2017 года. Кошкина арестовали в Калифорнии в сентябре 2019 года, с тех пор он находится под стражей.

