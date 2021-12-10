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В Чили легализовали однополые браки

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Однополые браки узаконили в Чили и разрешили в таких союзах усыновлять детей, полностью уравняв права с гетеросексуальными парами. Закон подписал президент латиноамериканской республики Себастьян Пиньера. Церемония транслировалась на странице главы государства в Twitter 9 декабря.

По его словам, закон гарантирует, что «все дети с мамой и папой, двумя папами или двумя мамами будут иметь одинаковые права в таких важных вопросах, как уход, алименты и наследование».

«Мы знаем, что в нашей стране есть другие мнения по этому вопросу. Без сомнения, мы признаем их правомерными и уважаем», — сказал Пиньера на церемонии подписания.

С 2015 года в Чили действовал закон, разрешающий однополым парам заключать гражданский союз.

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Комментарии (6)

Nerevar
Евротолерантная Латиноамерика.
Brevnault
"Мы знаем, что в нашей стране есть другие мнения по этому вопросу."
То есть, имеются исключения из правил - это традиционалисты, консерваторы, в общем, сексуальные меньшинства.
Даёшь в булки!
263784231
Теперь осталось только запретить многополые браки и уж тогда точно счастью поклонников половых извращений конца не будет никогда...
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