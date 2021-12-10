В Чили легализовали однополые браки

Однополые браки узаконили в Чили и разрешили в таких союзах усыновлять детей, полностью уравняв права с гетеросексуальными парами. Закон подписал президент латиноамериканской республики Себастьян Пиньера. Церемония транслировалась на странице главы государства в Twitter 9 декабря.



По его словам, закон гарантирует, что «все дети с мамой и папой, двумя папами или двумя мамами будут иметь одинаковые права в таких важных вопросах, как уход, алименты и наследование».



«Мы знаем, что в нашей стране есть другие мнения по этому вопросу. Без сомнения, мы признаем их правомерными и уважаем», — сказал Пиньера на церемонии подписания.

