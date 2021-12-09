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Баскетбольный «Зенит» проиграл третий матч подряд в Евролиге

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Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»
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Поражением баскетбольного клуба «Зенит» завершился матч регулярного чемпионата Евролиги против турецкого «Фенербахче». Встреча проходила в Петербурге 9 декабря.

Сине-бело-голубые уступили со счетом 80:86 (18:16, 23:24, 21:21, 18:25). Самыми результативными игроками у «Зенита» стали Джордан Лойд (19 очков), Миндаугас Кузминскас (17). У турецкого клуба отличились Ян Веселы (32), Нандо де Коло (18) и Девин Букер (10).

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Это уже третье поражение подряд для клуба из Санкт-Петербурга в главном европейском турнире.

После 14 игр Евролиги «Зенит» идёт на 6-м месте в турнирной таблице Евролиги, имея в своём активе 8 побед и 6 поражений. «Фенербахче» идёт 15-м (5–9).

Фото: Игорь Руссак/«Фонтанка.ру»

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