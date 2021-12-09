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СК возбудил уголовное дело в отношении экс-прокурора из Новосибирска

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СКР возбудил уголовное дело в отношении экс-прокурора Дзержинского района Новосибирска Олега Бушмакина. Его подозревают в получении взятки и превышении полномочий.

«Следствием установлено, что в период с мая по июль 2019 года Олег Бушмакин, занимавший вышеуказанную должность, получил при посредничестве ряда лиц 150 тысяч рублей в качестве взятки от директора АО «Сибсма» Сергея Долгушина. Денежные средства предназначались за предоставление копий документов материалов процессуальной проверки, проведенной в СУ СК России по Новосибирской области в отношении Долгушина по факту уклонения от уплаты налогов», — сообщает 9 декабря NGS.RU, ссылаясь на пресс-службу СК.

По версии следствия, в 2018 году Бушмакин дал начальнику поднадзорного ему районного отдела полиции указание поставить на миграционный учет иностранца. Такое постановление нарушило установленные законом требования.

В квартире Бушмакина ведут обыск. Его планируют задержать, позже экс-прокурору предъявят обвинение и направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Комментарии (1)

Аппаратчик мокрой классификации
Что-то много бывших коррупционеров сегодня сажают. Уже не день ли борьбы с коррупцией (запрещенный на всей территории Российской Федерации) сегодня..
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