Россиянин получил 24 года колонии за растление и убийство девочки

В Нижегородской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого признали виновным в сексуальном насилии над школьницей и ее убийстве. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба СК РФ.



Установлено, что 13 мая подсудимый приехал на электричке в поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил 12-летнюю девочку. Мужчина напал на ребенка в лесополосе, совершил «преступление против половой неприкосновенности» и убил школьницу ножом.



Позже злоумышленник был задержан. Оказалось, что он уже был судим за сексуальные преступления против детей.

