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Россиянин получил 24 года колонии за растление и убийство девочки

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В Нижегородской области суд вынес приговор 49-летнему мужчине, которого признали виновным в сексуальном насилии над школьницей и ее убийстве. Об этом 9 декабря сообщает пресс-служба СК РФ.

Установлено, что 13 мая подсудимый приехал на электричке в поселок Большое Козино. Передвигаясь на велосипеде, он заметил 12-летнюю девочку. Мужчина напал на ребенка в лесополосе, совершил «преступление против половой неприкосновенности» и убил школьницу ножом.

Позже злоумышленник был задержан. Оказалось, что он уже был судим за сексуальные преступления против детей.

Суд приговорил мужчину к 24 годам лишения свободы в колонии особого режима.

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Комментарии (3)

261847251
За рецидив преступления аналогичной тяжести или более тяжкого должна даваться вышка.
Т.е. он должен был быть расстрелян ещё 10 лет назад.
Ну ок, у нас гуманизм, человек-человеку и всё такое: значит ещё 10 лет назад должен был уйти на пожизненное.
Local
Педофил,до этого сидевший дважды,срока 10 и 11 лет.
Какие же милосердные наши судьи!
VKuser1708951
Почему не пожизненное??????
Ясно же, что такой не остановится.
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