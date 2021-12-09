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«Ночлежка» собирает новогодние подарки для бездомных двух столиц

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Благотворительная организация «Ночлежка» запустила традиционную предновогоднюю акцию «Мандаринка и тушёнка» по сбору подарков для бездомных людей.

Планируется собрать 700 подарков в Петербурге и 500 – в Москве.

В праздничные наборы войдут: чай, сахар-рафинад, печенье, различные консервы, предметы гигиены и многое другое. Как только подарки будут собраны, их упакуют и вручат подопечным «Ночлежки» в обеих столицах.

«С каждым годом акция "Мандаринка и тушенка" становится всё масштабнее. Мы видим большой интерес со стороны жителей двух столиц. Благодаря неравнодушию москвичей и петербуржцев в этом году мы сможем подарить еще больше подарков. Праздничные наборы получат 1 200 подопечных "Ночлежки". Люди, оказавшиеся на улице, смогут почувствовать, что о них заботятся», — говорит координатор акции в Петербурге Василиса Молева.

Акция продлится до 26 декабря включительно. Со списком необходимого и адресами, куда приносить подарки, можно ознакомиться на сайте организации или в официальном паблике.

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