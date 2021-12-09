В Екатеринбурге бывший борец с коррупцией УМВД получил 10 лет колонии за взятку

В Екатеринбурге услышал приговор экс-начальник антикоррупционного отдела городского УМВД Владимир Нечаев. Он признан виновным во взяточничестве.



Как сообщает 9 декабря E1.RU, в 2016–17 годах Нечаев получил 1,5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверки в отношении его фирмы, еще миллион достался посредникам. Такую же схему планировалось провернуть с еще одним бизнесменом, от него потребовали 2 млн рублей. Он согласился, однако посредника задержали при передаче.



Нечаев несколько лет скрывался от следствия, он был объявлен в федеральный и международный розыск. Задержали бывшего полицейского в сентябре 2020 года в Москве.

