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В Екатеринбурге бывший борец с коррупцией УМВД получил 10 лет колонии за взятку

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В Екатеринбурге услышал приговор экс-начальник антикоррупционного отдела городского УМВД Владимир Нечаев. Он признан виновным во взяточничестве.

Как сообщает 9 декабря E1.RU, в 2016–17 годах Нечаев получил 1,5 млн рублей от предпринимателя за прекращение проверки в отношении его фирмы, еще миллион достался посредникам. Такую же схему планировалось провернуть с еще одним бизнесменом, от него потребовали 2 млн рублей. Он согласился, однако посредника задержали при передаче.

Нечаев несколько лет скрывался от следствия, он был объявлен в федеральный и международный розыск. Задержали бывшего полицейского в сентябре 2020 года в Москве.

Свою вину он не признал. Суд приговорил Нечаева к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Также его лишили звания «майор полиции» и запретили на пять лет занимать должности на госслужбе. Кроме того, он должен выплатить штраф в трехкратном размере суммы взятки.

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Комментарии (1)

Dimitry Antonov
Осознал на службе, что заниматься коррупцией намного доходнее, нежели бороться с ней. Ещё и опыт работы, опять таки, имелся. Но что-то пошло не так...
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