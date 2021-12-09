Петербургской школе присвоят имя участника второй чеченской войны, который взорвал гранатой себя и боевиков

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии 9 декабря, в тот день, 14 марта, на подразделение, которым руководил Кичкайло, напала группа боевиков, они были в большинстве. Командир приказал военнослужащим отходить, а сам с несколькими солдатами прикрывал их.



«При отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой», — рассказали в пресс-службе.

