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Петербургской школе присвоят имя участника второй чеченской войны, который взорвал гранатой себя и боевиков

В Адмиралтейском районе Петербурга школе № 241 присвоят имя командира 33-й бригады оперативного назначения старшего лейтенанта Геннадия Кичкайло. В марте 2000 года во время боев за Комсомольское в Чечне противники попытались захватить офицера в плен, но сдаваться он не собирался.

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Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии
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Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного округа Росгвардии 9 декабря, в тот день, 14 марта, на подразделение, которым руководил Кичкайло, напала группа боевиков, они были в большинстве. Командир приказал военнослужащим отходить, а сам с несколькими солдатами прикрывал их.

«При отходе к своим частям Геннадий Кичкайло попал под гранатометный обстрел и получил множественные ранения. Боевики решили, что он, будучи раненым, уже не будет сопротивляться и попытались захватить офицера в плен, но как только они приблизились, он взорвал себя и их гранатой», — рассказали в пресс-службе.

Указом президента России Геннадию Кичкайло посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Фото: Пресс-служба Северо-Западного округа Росгвардии

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Комментарии (4)

ДуремарСПб.
Что скажет Кадыров Р.?Кто извинятся будет?
Dimitry Antonov
А как официально прозвучит его место и время гибели: на чеченской войне, в борьбе с терроризмом или в локальном конфликте?
Денеб
На скользкую дорожку ступила школе № 241 Адмиралтейского района.....
Слишком много вопросов появляется - кто начал войну против одного из народов России? Зачем воевали? Лучше бы использовать старых, проверенных временем героев Великой Отечественной.....
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