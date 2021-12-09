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В Коломягах ищут загадочного тракториста, который ездит в неположенном месте через детскую железную дорогу

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В Коломягах жалуются на загадочного тракториста, который неоднократно пересекал детскую железную дорогу в неположенном месте. Видео, на котором засветился нарушитель, 9 декабря опубликовала в соцсетях очевидица.

«Напомним, нарушение носит систематический характер, соседи уже обсуждали его здесь. За такое можно выписать сразу несколько штрафов: тут и пересечение ж/д путей вне переезда, и движение по газону, и проезд по тротуару. Впрочем, тракторист, видимо, считает, что если он кое-где (в других местах) чистит снег, то это даёт ему право ездить везде, где хочется», — написала она в группе «Любимые Коломяги» во «Вконтакте».

Автор: vk.com/loveklm

В администрации Приморского района «Фонтанке» сообщили, что попробуют выяснить, почему такое происходит, но отметили, что по материалам очевидцев определить принадлежность техники трудно.

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Комментарии (6)

f0ntan
На этой ветке детской железной дороги Шерлок Холмс (Ливанов) и Доктор Ватсон (Соломин) ехали из Англии в Европу
alexpv
Какая детская железная дорога? ее там уничтожили давно этими самыми домами, в которых живет эта кляузница. Трактор явно малой механизации, чистит дворы, через Невский проспект ему что-ли ехать из одного квартала в другой? Народ совсем уже границы здравого смысла в угоду своих причуд потерял.
Brevnault
Похоже, детская дорога из снега вылеплена. А что было-бы, если бы он случайно снеговика ковшом задел? ГАИ вызвали бы?
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