В Коломягах ищут загадочного тракториста, который ездит в неположенном месте через детскую железную дорогу

В Коломягах жалуются на загадочного тракториста, который неоднократно пересекал детскую железную дорогу в неположенном месте. Видео, на котором засветился нарушитель, 9 декабря опубликовала в соцсетях очевидица.



«Напомним, нарушение носит систематический характер, соседи уже обсуждали его здесь. За такое можно выписать сразу несколько штрафов: тут и пересечение ж/д путей вне переезда, и движение по газону, и проезд по тротуару. Впрочем, тракторист, видимо, считает, что если он кое-где (в других местах) чистит снег, то это даёт ему право ездить везде, где хочется», — написала она в группе «Любимые Коломяги» во «Вконтакте».