Мужчина разбился о ледяную Славянку в павловском парке Мариенталь

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасателей в павловский парк вызвали немногим позже двух часов дня 9 декабря, помощь требовалась человеку на льду. Мужчина упал с Горбатого моста, пролетев около четырёх метров.



Упавшего на носилках эвакуировали с замёрзшей реки, выход на которую запрещён с 15 ноября, и передали бригаде скорой. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. Не исключено, что удерживать равновесие пешеходу могло быть сложно не только из-за последствий снегопада — запах алкоголя не остался незамеченным.

