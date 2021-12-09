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Мужчина разбился о ледяную Славянку в павловском парке Мариенталь

Прогулка по Горбатому мосту в Пушкинском районе Петербурга закончилась падением мужчины на лёд Славянки.

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Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, спасателей в павловский парк вызвали немногим позже двух часов дня 9 декабря, помощь требовалась человеку на льду. Мужчина упал с Горбатого моста, пролетев около четырёх метров.

Упавшего на носилках эвакуировали с замёрзшей реки, выход на которую запрещён с 15 ноября, и передали бригаде скорой. Пострадавшего госпитализировали в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе в состоянии средней степени тяжести. Не исключено, что удерживать равновесие пешеходу могло быть сложно не только из-за последствий снегопада — запах алкоголя не остался незамеченным.

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