Как целая Турция. Смольный рассказал, сколько туристов приехало в Петербург за девять месяцев 2021 года

Санкт-Петербург за девять месяцев 2021 года посетило около 4,5 млн российских туристов. Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказали в комитете по туризму со ссылкой на предварительные данные.



Для сравнения: примерно такое же число россиян в январе–октябре побывало в Турции (4,4 млн поездок).



А вот число иностранных гостей сократилось: с января по сентябрь в Петербург приехало около 200 тысяч человек.



Отметим, что в 2019 году город принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы. За пандемийный 2020 год Северную столицу посетили 2,9 млн туристов, в том числе почти полмиллиона иностранцев.

