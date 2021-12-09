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Как целая Турция. Смольный рассказал, сколько туристов приехало в Петербург за девять месяцев 2021 года

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Санкт-Петербург за девять месяцев 2021 года посетило около 4,5 млн российских туристов. Об этом «Фонтанке» 9 декабря рассказали в комитете по туризму со ссылкой на предварительные данные.

Для сравнения: примерно такое же число россиян в январе–октябре побывало в Турции (4,4 млн поездок).

А вот число иностранных гостей сократилось: с января по сентябрь в Петербург приехало около 200 тысяч человек.

Отметим, что в 2019 году город принял более 10 млн человек, половина из которых были иностранцы. За пандемийный 2020 год Северную столицу посетили 2,9 млн туристов, в том числе почти полмиллиона иностранцев.

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Комментарии (2)

german_5e4d02dc5a4f9
Полагаю, эти "иностранцы" не немцы и французы, не японцы и тем более не американцы....
265869937
А сколько потом обратно вернулось? Есть впечатление, что теперь все эти "туристы" таксистами и дворниками работают
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