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Под Псковом военный летчик спас самолет и 10 десантников после отказа двигателя

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Самолет с 10 десантниками и тремя членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку вне аэродрома под Псковом. Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. <...> В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома, на площадку, подобранную с воздуха», — описали в военном ведомстве происшествие.

В Минобороны уточнили, что в инциденте никто не пострадал. Пилот смог совершить посадку с отказавшим двигателем на неподготовленную площадку. Даже самолет не получил повреждений, после проведения техосмотра и обслуживания его планируют продолжить «использовать по назначению». Старшего лейтенанта Кабакова собираются представить к награде.

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Комментарии (8)

ssr
Вот не поверите, пилот ВКС вероятнее всего вёл легкий самолёт АН-2 и ни одна новостная контора это не сообщает...Первый полет этой модели( но не этого самолета) 1947 год. Хорошая машинка, можно много рассказывать- интересны полеты против ветра.
261932711
Обошлось! ...
Мужской Взгляд
Как говорит Владимир Владимирович, это дорогого стоит.
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