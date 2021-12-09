Под Псковом военный летчик спас самолет и 10 десантников после отказа двигателя

Самолет с 10 десантниками и тремя членами экипажа на борту совершил вынужденную посадку вне аэродрома под Псковом. Об этом 9 декабря сообщили в Минобороны РФ.



«После взлета легкого военно-транспортного самолета на высоте более 100 метров пропала тяга двигателя, самолет перестал набирать высоту и начал терять скорость. <...> В условиях ограниченного времени командир воздушного судна старший лейтенант Максим Кабаков грамотно оценил обстановку, доложил руководителю полётами о нештатной ситуации в воздухе и готовности произвести вынужденную посадку вне аэродрома, на площадку, подобранную с воздуха», — описали в военном ведомстве происшествие.