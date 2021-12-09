FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-15°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Ухту без приключений. Полет прервала вибрация двигателя

0
Печать

Пассажирский самолет из Петербурга в Ухту был вынужден приземлиться в Пулково сразу после взлета. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 9 декабря пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, в четверг около 9:35 экипаж самолета авиакомпании «Северсталь» с 48 пассажирами на борту при взлете решил вернуться в аэропорт из-за вибрации двигателя. Воздушное судно вывели на техническую площадку для дополнительной проверки.

Никто не пострадал. Пассажирам предоставили напитки. В 14:45 они вылетели резервным бортом.

«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры», — добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что рейс FV 6895 Санкт-Петербург — Симферополь совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1