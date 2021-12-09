Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Ухту без приключений. Полет прервала вибрация двигателя

Пассажирский самолет из Петербурга в Ухту был вынужден приземлиться в Пулково сразу после взлета. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 9 декабря пресс-служба ведомства.



По предварительным данным, в четверг около 9:35 экипаж самолета авиакомпании «Северсталь» с 48 пассажирами на борту при взлете решил вернуться в аэропорт из-за вибрации двигателя. Воздушное судно вывели на техническую площадку для дополнительной проверки.



Никто не пострадал. Пассажирам предоставили напитки. В 14:45 они вылетели резервным бортом.

