Пассажиры не смогли улететь из Петербурга в Ухту без приключений. Полет прервала вибрация двигателя

Пассажирский самолет из Петербурга в Ухту был вынужден приземлиться в Пулково сразу после взлета. Транспортная прокуратура начала проверку, сообщает 9 декабря пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, в четверг около 9:35 экипаж самолета авиакомпании «Северсталь» с 48 пассажирами на борту при взлете решил вернуться в аэропорт из-за вибрации двигателя. Воздушное судно вывели на техническую площадку для дополнительной проверки.
Никто не пострадал. Пассажирам предоставили напитки. В 14:45 они вылетели резервным бортом.
«Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства происшествия, при наличии оснований примет меры», — добавили в ведомстве.
Накануне сообщалось, что рейс FV 6895 Санкт-Петербург — Симферополь совершил вынужденную посадку в Воронеже из-за того, что одному из пассажиров стало плохо.