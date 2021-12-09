Новый формат медицины. Как цифровые технологии помогают сохранить здоровье

ShutterStock.com Поделиться Поделиться







Отложили на потом: почему с посещением врача так нельзя

Проходить плановые осмотры у врачей и не заниматься самолечением при первых признаках заболевания. Эти прописные истины мы знаем и обычно следуем им, чтобы сохранить здоровье. Но пандемия и здесь внесла свои коррективы: мы стали реже посещать поликлиники из-за повышенного риска заражения.

Лучший сотрудник — здоровый сотрудник

Запущенное здоровье — проблема не только человека, но и его работодателя.

«Уже почти 2 года, как коронавирус влияет на привычную жизнь петербуржцев. Заболевание изменило образ жизни всех жителей региона, в том числе и бизнеса. Многие компании ввели режим удаленной работы и дополнительные меры безопасности. Практически каждый владелец бизнеса столкнулся с тем, что любой сотрудник может заболеть и выбыть на несколько недель», — говорит генеральный директор компании «СберЗдоровье» Анатолий Зингер.



По результатам исследований, российская экономика теряет из-за болезней примерно 25 миллиардов долларов в год. При этом большей части потерь можно было бы избежать, если бы люди вовремя обращались за медицинской помощью. Но… нехватка свободного времени, усталость, неудобный рабочий график. И страх заразиться в больнице, с которого мы начали.

ShutterStock.com Поделиться Поделиться







Цифровые возможности

И все же пандемия стала стимулом, подстегнувшим развитие новых технологий. Работодатели задумались над тем, как защитить здоровье сотрудников, и начали искать для этого новые методы и возможности. Многие сделали выбор в пользу сервиса цифровой медицины СберЗдоровье, совмещающего очные визиты к врачу и диагностику с консультациями онлайн. Последнее — очень востребовано. За 9 месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го число онлайн-консультаций, проведенных для петербуржцев и жителей городов Ленобласти компанией, увеличилось более чем в два раза.

Пользователи сервиса отмечают, что общение со специалистами в интернете для них очень удобно: консультацию можно получить в любое время, не тратя сил на запись к врачу и поездку в клинику. Чаще всего ждать почти не придётся: ответ во многих случаях приходит через 5 минут после обращения. Поговорить можно как по аудиосвязи, так и в чате или же с использованием видео.



СберЗдоровье — это инновационный для региона подход к ДМС, позволяющий комбинировать очные приемы в клинике и телемедицину. Он может стать хорошим дополнением к корпоративной медицинской программе или вообще ее заменить. Благодаря гибкой ценовой политике и системе скидок такой вариант заботы о персонале могут себе позволить не только крупные компании, но также средний и малый бизнес.

«Телемедицинские сервисы СберЗдоровья становятся очень популярными и уже сегодня входят в соцпакеты для сотрудников компаний — петербургские бизнесмены приобретают их для дополнительной мотивации команды и сохранения здоровья работников», — рассказывает председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

В Северной столице продукты СберЗдоровья чаще всего выбирают торговые компании, а также застройщики. Причем предлагают их не только сотрудникам, но и клиентам. Выбранные медицинские решения позволяют комбинировать традиционные очные приемы и телемедицину, а также ежегодно проходить комплексное обследование. Такой подход позволяет консультироваться с врачами в режиме онлайн в случае недомогания и идти в клинику только когда это действительно необходимо — это позволяет более рационально управлять собственным временем.



Индивидуальный выбор

Как происходит взаимодействие с доктором в сервисе СберЗдоровье? Через приложение в телефоне пользователь выбирает нужного специалиста для онлайн-консультации. При необходимости, врач по итогу назначит очный визит или порекомендует другого профильного специалиста, к которому нужно обратиться для осмотра. До 50% всех обращений к врачу можно «обработать» в режиме онлайн. Удобен интернет-формат и для повторных визитов: к примеру, если необходимо показать врачу результаты проведенных обследований, чтобы получить назначение.

«Решения цифровой медицины часто используют для профилактики различных заболеваний: к врачу можно обратиться оперативно, в случае необходимости, расспросить специалиста о том, как обезопасить себя от заболеваний. Для предпринимателя это означает, что сотрудник в случае болезни будет отсутствовать на рабочем месте заметно меньше, чем если бы он лечился «очно». Точно так же сокращается количество отгулов по причине посещения врача», — уверен Анатолий Зингер.



К слову, по отзывам пользователей, ценна также возможность постоянного и удобного доступа к своей электронной медицинской карте и назначениям врача — они всегда хранятся в личном кабинете. Кроме того, многие компании предоставляют сотрудникам возможность использования в сервисе СберЗдоровье услуги медицинского советника — персонального помощника, который сопровождает клиента до полного выздоровления и может найти специалиста, записать на прием (в том числе по квоте), подыскать необходимый препарат. Или же даст рекомендацию об обращении онлайн, чтобы исключить ненужные посещения медучреждений.

Важно, что сервис очень гибкий и предлагает составить разные пакеты услуг, удобные в каждом конкретном случае. Так, например, в тариф можно включить консультации психолога — в пандемию число визитов к этим специалистам увеличилось почти на 50%. Выгорание, стресс, неопределенность в Петербурге вошли в число самых распространенных причин обращений к психологам среди персонала в 2021 году. Социально ответственные работодатели дают сотрудникам возможность получить профессиональную помощь таких специалистов наряду с комфортным медицинским обслуживанием, чтобы люди не откладывали вопросы здоровья на потом.



Дина Фальковская

Новости компаний.

ООО «Инновационная медицина», лицензия № ЛО-77-01-019313 от 19.12.2019

Поделиться Поделиться





