«Ларгус» поймал в лоб фуру на Киевском шоссе. Водителя доставали спасатели

Серьезное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти утром 9 декабря. Водителя легковой из салона пришлось доставать с помощью гидравлики.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около 11:15. На 84-м километре Киевского шоссе, между деревнями Парушино и Кузнецово, влобовую столкнулись грузовик DAF и автомобиль LADA Largus. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины в результате съехали в кювет.