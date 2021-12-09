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«Ларгус» поймал в лоб фуру на Киевском шоссе. Водителя доставали спасатели

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Серьезное ДТП с грузовиком и легковым автомобилем произошло на федеральной трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти утром 9 декабря. Водителя легковой из салона пришлось доставать с помощью гидравлики.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», информация об аварии поступила около 11:15. На 84-м километре Киевского шоссе, между деревнями Парушино и Кузнецово, влобовую столкнулись грузовик DAF и автомобиль LADA Largus. На кадрах с места ДТП видно, что обе машины в результате съехали в кювет.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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Пострадал один человек. По информации 47News, травмы получил водитель «Лады». Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлического инструмента деблокировали его и передали медикам, рассказали изданию в МЧС по Ленобласти.

Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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