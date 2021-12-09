На строительство в Новосаратовке 112 тысяч квадратов жилья потратят 10 млрд рублей

Группа ЦДС и Сбербанк заключили договор о проектном финансировании на 10 млрд рублей. В рамках соглашения банк откроет застройщику три кредитных линии на строительство семи корпусов ЖК «Город первых» в рамках проекта ЦДС «Новосаратовка», общая продаваемая площадь жилья в которых — 112 тыс. кв. м.



Это уже второе соглашение в рамках стратегического партнерства компаний. Первое, подписанное в январе 2021 года, предусматривало финансирование в размере 4,8 млрд рублей.



Строительство масштабного проекта комплексного развития территории в Новосаратовке началось в декабре 2020 года. Жилой район расположится в 2,5 км от КАД — всего на площади около 700 га здесь построят 4,5 млн кв. м жилой недвижимости с сопутствующей дорожной, социальной и коммерческой инфраструктурой.

