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В Понтонном чинят прохудившуюся трубу. Некоторым предстоит засыпать в холодных квартирах

С последствиями коммунальной аварии разбираются в Колпинском районе Петербурга в четверг, 9 декабря. Жителей предупреждают, что до ночи в квартирах может не потеплеть.

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Как сообщает районная администрация, не выдержал подающий трубопровод диаметром 76 мм у дома № 32 по улице Александра Товпеко. Труба относится к хозяйству ГУП «ТЭК», её чинят.

На время ремонта одеваться теплее предстоит жителям семи домов — в квартирах похолодает.

Уточняется, что в 12:20 отключили теплоснабжение на улице Варвары Петровой (3А и 7А) и Александра Товпеко (30А, 32А, 34А, 35А, 36А).

На ремонт отводят восемь часов, но ровно в 20:20 батареи едва ли потеплеют.

«Обращаем ваше внимание, что после завершения ремонтных работ управляющей компанией в течение нескольких часов будет производиться подключение домов к отоплению по штатной схеме», — предупреждает администрация.

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