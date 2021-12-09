В Понтонном чинят прохудившуюся трубу. Некоторым предстоит засыпать в холодных квартирах

Как сообщает районная администрация, не выдержал подающий трубопровод диаметром 76 мм у дома № 32 по улице Александра Товпеко. Труба относится к хозяйству ГУП «ТЭК», её чинят.



На время ремонта одеваться теплее предстоит жителям семи домов — в квартирах похолодает.



Уточняется, что в 12:20 отключили теплоснабжение на улице Варвары Петровой (3А и 7А) и Александра Товпеко (30А, 32А, 34А, 35А, 36А).



На ремонт отводят восемь часов, но ровно в 20:20 батареи едва ли потеплеют.



«Обращаем ваше внимание, что после завершения ремонтных работ управляющей компанией в течение нескольких часов будет производиться подключение домов к отоплению по штатной схеме», — предупреждает администрация.

