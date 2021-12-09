Юрий Лоза заявил, что «питерцы» не лучше москвичей, и привел пример непорядочности

Российский исполнитель Юрий Лоза спровоцировал дискуссию на тему «хваленой питерской обязательности». Ночью 9 декабря он опубликовал пост на своей странице в Facebook. В нём он рассказал, как лишился iPad.
«Когда-то питерцы пытались меня убедить, что они отличаются от москвичей в лучшую сторону. Мол, они менее понтовитые, зато более обязательные и заботятся о добром имени города. Я же утверждал, что люди везде одинаковы. Вот пример моей правоты», — так начал свой рассказ Лоза.
Он вспомнил, как в сентябре в Ленобласти разбил свой старый айпад и нашел мастерскую по ремонту рядом с концертным залом в Петербурге. Мастер пообещал, что заменит стекло быстро и качественно, получил оплату. Вечером музыкант забрал устройство, а в Москве выяснил, что оно не работает. Лоза связался с мастером, и тот предложил выслать гаджет по почте.
«Через пять дней «Левша» сообщил, что получил посылку, обнаружил неисправность, а также взял несколько дней на починку и отправку обратно... жду до сих пор. Последний раз он выходил на связь 24-го ноября, снова сказал, что отправил, потом вообще перестал отвечать на звонки и читать СМСки. Знает ведь, гадёныш, что сам я ради айпада в Питер не поеду, а просить кого-то, чтобы решил проблему силовым путём, тоже не стану. Ну и где тут хвалёная питерская обязательность? Где забота о добром имени города?» — задал риторический вопрос Лоза.
Комментаторы заявили, что не стоит по одному человеку судить всех петербуржцев. Некоторые стали вспоминать свои неприятные истории, связанные с Петербургом.