Юрий Лоза заявил, что «питерцы» не лучше москвичей, и привел пример непорядочности

Российский исполнитель Юрий Лоза спровоцировал дискуссию на тему «хваленой питерской обязательности». Ночью 9 декабря он опубликовал пост на своей странице в Facebook. В нём он рассказал, как лишился iPad.



«Когда-то питерцы пытались меня убедить, что они отличаются от москвичей в лучшую сторону. Мол, они менее понтовитые, зато более обязательные и заботятся о добром имени города. Я же утверждал, что люди везде одинаковы. Вот пример моей правоты», — так начал свой рассказ Лоза.



Он вспомнил, как в сентябре в Ленобласти разбил свой старый айпад и нашел мастерскую по ремонту рядом с концертным залом в Петербурге. Мастер пообещал, что заменит стекло быстро и качественно, получил оплату. Вечером музыкант забрал устройство, а в Москве выяснил, что оно не работает. Лоза связался с мастером, и тот предложил выслать гаджет по почте.

