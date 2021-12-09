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В Петербурге появятся более 20 «ёлок добра» с новогодними желаниями маленьких петербуржцев

В Северной столице проходит традиционная акция «Ёлка добра». В городе будет установлено более 20 пушистых красавиц, которые украсят открытки-варежки с новогодними желаниями маленьких петербуржцев.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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В этом году о своих мечтах рассказали 1 200 детей из малообеспеченных семей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот, из многодетных семей и проходящих лечение в городских стационарах. Первые желания нашли своих Дедов Морозов накануне, 8 декабря, в Смольном — в роли новогодних волшебников выступили губернатор Александр Беглов и министр просвещения Сергей Кравцов, сняв с ёлки по открытке.

Сегодня, 9 декабря, «Ёлка добра» появилась в холле «Невской ратуши». Открытки с детскими желаниями взяли вице-губернаторы Максим Мейксин и Олег Эргашев, главный дирижер симфонического оркестра Мюзик-Холла Фабио Мастранжело и руководители двух благотворительных фондов: «Варежка. Тёплая забота», который является одним из организаторов акции, и Фонда культуры семьи и детства.

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Всего в городе появятся более 20 «ёлок добра». Их установят в зданиях администраций всех районов Петербурга и в ДЦ «Преображенский двор». А после 20 декабря — на Дворцовой площади и на новогодней городской ярмарке на Манежной площади.

Дедом Морозом может стать любой желающий. Для этого нужно взять открытку с одной из ёлок, отсканировать QR-код, оформить заявку участника, подготовить подарок и принести его в пункт приема.

Мечты у ребят самые обычные: наборы для творчества, конструкторы, куклы, хоккейные коньки. Встречаются и необычные: например, провести весь день на катке, в дельфинарии или побывать в Москве.

Организаторы акции отмечают, что поддержку акции оказывают районные администрации, предприниматели города на Неве, знаменитые петербуржцы. В том числе «Ёлку добра» поддерживают блогеры разных медиаресурсов, таких как TikTok, где с 9 декабря запустили челлендж в рамках акции под хештегом #Елкадобра. Для участия в челлендже нужно снять короткое видео с варежками или подарками, выложить в сеть и поставить соответствующий хештег.

Принять участие в акции можно до 27 декабря включительно. Любой вопрос можно задать в колл-центре проекта по телефону +7 921 550 52 32.

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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