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Не только деньгами, но и «Роллтоном» с водкой. Новосибирских экс-полицейских осудили за взяточничество

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В Новосибирске за взяточничество получили условный срок двое бывших полицейских. Брали они не только деньгами — в деле также фигурировали лапша быстрого приготовления, водка, гречка, вино и бумага.

Как сообщает 9 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, бывший начальник отдела участковых и его заместитель с августа 2018-го по февраль 2019-го «крышевали» незаконного торговца. Он самовольно разместил в неположенном месте торговые точки, и за плату полицейские его не трогали и предупреждали о рейдах. В целом мужчина передал «защитникам» более 300 тысяч рублей.

Кроме того, экс-начальник отдела в 2018 году получил от другого бизнесмена мелкую взятку — в виде двух коробок с 84 пачками лапши быстрого приготовления, 24 банок гречки, 24 бутылки водки, 12 бутылок вина и 5 пачек бумаги. За это мужчину приговорили к штрафу в 100 тысяч рублей, но затем освободили от наказания из-за истечения срока давности.

В результате фигуранты лишились званий (майора и подполковника), получили по 7 лет условно с испытательным сроком 4 года и штраф в пятикратном размере взятки, а также лишились права занимать должности в органах в течение трех лет.

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Комментарии (3)

angel of death
в итоге - взяточники на свободе? гениальное правосудие... людей за буханку хлеба готовы линчевать на нарах, а тут вагонами на лапу берут, и хоть бы хны.... псевдо-правосудие псевдо-великой...
Dorada
А что такое «банка гречки»?
Laska77
а фамилиЁ у него наверное - Свистунов? ("Чужой район")
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