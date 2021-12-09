Не только деньгами, но и «Роллтоном» с водкой. Новосибирских экс-полицейских осудили за взяточничество

В Новосибирске за взяточничество получили условный срок двое бывших полицейских. Брали они не только деньгами — в деле также фигурировали лапша быстрого приготовления, водка, гречка, вино и бумага.



Как сообщает 9 декабря пресс-служба Следственного комитета по региону, бывший начальник отдела участковых и его заместитель с августа 2018-го по февраль 2019-го «крышевали» незаконного торговца. Он самовольно разместил в неположенном месте торговые точки, и за плату полицейские его не трогали и предупреждали о рейдах. В целом мужчина передал «защитникам» более 300 тысяч рублей.

