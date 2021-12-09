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«Менталитет граждан и детей». В Котельниках снесли забор перед детской горкой, в который врезались упорные катающиеся

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В подмосковных Котельниках мэрии пришлось демонтировать забор, который находился перед детской горкой. Поступок оправдывают «менталитетом граждан и детей», которых ограждение не смущало, хотя горка для зимнего катания не предусмотрена.

Подслушано Котельники

«Горка не предназначена для зимнего катания, она не имеет зоны выката. Но, учитывая менталитет граждан и детей, они с неё благополучно катаются и накатали вот эту ледяную полоску, которая уводит прямиком в ограждение. Горка установлена с соблюдением всех нормативов: там должно быть не менее двух метров между элементами. Это всё соблюдено», — рассказали в управлении благоустройства мэрии 9 декабря изданию «Подъём».

Также в мэрии Котельников уточнили, что демонтировать забор не имели права — это пришлось сделать, «ставя во главу угла здоровье детей», потому что бороться с гражданами бесполезно. Проще было убрать, чем объяснять, и управляющая компания разбила ледяной накат до резинового покрытия.

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Комментарии (8)

Владислав М
Что за чиновничья глупость? Зачем в стране, где 5 мес. в году лежит снег, ставить горку только для летнего катания?
Avs7153
ТЯЖЁЛОЕ ДЕТСТВО
Игрушки, прибитые к полу
До пяти лет думал, что его зовут «Заткнись!»
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Пистолетик, стреляющий в обратную сторону
Круглые кубики, квадратные шарики
Vasya11
"и управляющая компания разбила ледяной накат до резинового покрытия"©.
__________
Так надо ещё крупную нождачную бумагу на то место приклеить.

Помниться сосед рассказывал, что таким способом отучил кота задницу о коврик вытирать.
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