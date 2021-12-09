«Менталитет граждан и детей». В Котельниках снесли забор перед детской горкой, в который врезались упорные катающиеся

В подмосковных Котельниках мэрии пришлось демонтировать забор, который находился перед детской горкой. Поступок оправдывают «менталитетом граждан и детей», которых ограждение не смущало, хотя горка для зимнего катания не предусмотрена.

«Горка не предназначена для зимнего катания, она не имеет зоны выката. Но, учитывая менталитет граждан и детей, они с неё благополучно катаются и накатали вот эту ледяную полоску, которая уводит прямиком в ограждение. Горка установлена с соблюдением всех нормативов: там должно быть не менее двух метров между элементами. Это всё соблюдено», — рассказали в управлении благоустройства мэрии 9 декабря изданию «Подъём».

