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Старинную стальную кавказскую шашку нашли на русско-латвийской границе. Оружие на полмиллиона прятали в машине

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Старинное оружие пытались вывезти за границу в Европу. На пути встала таможня и Минкульт.

Как сообщили «Фонтанке» 9 декабря в пресс-службе СЗТУ, автомобиль остановили на участке российско-латвийской границы сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка. За водительским сидением в машине предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.

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«По результатам заключения эксперта Министерства Культуры РФ товар идентифицируется как «шашка кавказская, изготовленная в конце 19 века» и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение», - сообщили в ведомстве.

Там же отметили, что вывод предмета с таможенной территории ЕАЭС разрешается только на основании разрешительного документа, выданного уполномоченным органом (Министерством Культуры РФ). Его у водителя не оказалось.

Рыночная цена указанного предмета превышает 500 тысяч рублей.

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