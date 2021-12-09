Старинную стальную кавказскую шашку нашли на русско-латвийской границе. Оружие на полмиллиона прятали в машине

Старинное оружие пытались вывезти за границу в Европу. На пути встала таможня и Минкульт.
Как сообщили «Фонтанке» 9 декабря в пресс-службе СЗТУ, автомобиль остановили на участке российско-латвийской границы сотрудники таможенного поста МАПП Убылинка. За водительским сидением в машине предмет, внешне напоминающий саблю, уложенную в ножны.
«По результатам заключения эксперта Министерства Культуры РФ товар идентифицируется как «шашка кавказская, изготовленная в конце 19 века» и относится к культурным ценностям, имеющим особое историческое значение», - сообщили в ведомстве.
Там же отметили, что вывод предмета с таможенной территории ЕАЭС разрешается только на основании разрешительного документа, выданного уполномоченным органом (Министерством Культуры РФ). Его у водителя не оказалось.
Рыночная цена указанного предмета превышает 500 тысяч рублей.