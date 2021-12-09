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Instagram ждут изменения. Лента постов снова станет хронологической

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Глава Instagram анонсировал возвращение хронологической ленты постов.

«‎В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты», — цитирует издание Techcrunch 9 декабря выступление главы соцсети Адама Моссери в Сенате США.

По его словам, с 2016 года в Instagram действовал алгоритм, который увеличивал «‎вовлеченность пользователей»‌‌‎, однако от него решили отказаться. Моссери также рассказал, что сервис экспериментировал со способами выдачи контента. Например, была добавлена функция «‎избранное», которая позволяла выбирать показываемые выше остальных аккаунты.

‌‎Хронологическая лента будет доступна в первом квартале следующего года.

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