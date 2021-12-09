Instagram ждут изменения. Лента постов снова станет хронологической

Глава Instagram анонсировал возвращение хронологической ленты постов.
«В настоящее время мы работаем над версией хронологической ленты», — цитирует издание Techcrunch 9 декабря выступление главы соцсети Адама Моссери в Сенате США.
По его словам, с 2016 года в Instagram действовал алгоритм, который увеличивал «вовлеченность пользователей», однако от него решили отказаться. Моссери также рассказал, что сервис экспериментировал со способами выдачи контента. Например, была добавлена функция «избранное», которая позволяла выбирать показываемые выше остальных аккаунты.
Хронологическая лента будет доступна в первом квартале следующего года.