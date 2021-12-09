Заболеваемость продолжает падение: накануне было
Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте:
За весь период пандемии в России выявили
В России второй день подряд выявляют менее 31 тысячи случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже падает
За последние сутки в России выявили
Заболеваемость продолжает падение: накануне было
Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте:
За весь период пандемии в России выявили
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