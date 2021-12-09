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В России второй день подряд выявляют менее 31 тысячи случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже падает

За последние сутки в России выявили 30 209 новых случаев коронавируса. Об этом 9 декабря сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.

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Заболеваемость продолжает падение: накануне было 30 752 заразившихся. Второй день подряд показатель держится ниже 31 тысячи. В Петербурге похожая ситуация: 2 111 случаев за 24 часа против 2 209 вчера. Это по-прежнему второе место по стране после Москвы с 2 948 заболевшими.

Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте: 1 181 умерший за сутки против 1 179 накануне. В Петербурге цифра немного выросла: 54 смерти за 24 часа против 49 вчера.

За весь период пандемии в России выявили 9 925 806 случаев коронавируса, из них 808 984 — в Петербурге. Скончались 286 004 человека, из них 26 707 — в Петербурге.

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Комментарии (2)

Домовой из Пятёрочки
Всё хорошо, прекрасная маркиза. По 100 тысяч избыточная смертность в месяц. Всё прямо зашибись, ничего делать не надо. Дибилы пусть продолжают без масок шастать везде.
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