В России второй день подряд выявляют менее 31 тысячи случаев коронавируса за сутки. В Петербурге заболеваемость тоже падает

Заболеваемость продолжает падение: накануне было 30 752 заразившихся. Второй день подряд показатель держится ниже 31 тысячи. В Петербурге похожая ситуация: 2 111 случаев за 24 часа против 2 209 вчера. Это по-прежнему второе место по стране после Москвы с 2 948 заболевшими.

Летальная статистика в последние дни практически застыла на месте: 1 181 умерший за сутки против 1 179 накануне. В Петербурге цифра немного выросла: 54 смерти за 24 часа против 49 вчера.

