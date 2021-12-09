Умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского

Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова скончалась в Москве в ночь на 9 декабря.
«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алёна Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была», — говорится на странице организации, которой Мешкова посвятила девять лет.
Она получила финансовое образование. С начала 2000-х работала в медиа: сначала в холдинге «Нашего радио», потом на Первом канале. Формировала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи. После занималась парками в обновленном Департаменте культуры города Москвы.
В конце 2012 года присоединилась к фонду Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получать необходимую медицинскую помощь. Сообщают, что Мешкова сама долгое время боролась с онкологическим заболеванием, проходила химиотерапию.