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Умерла директор благотворительного фонда Константина Хабенского

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Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алёна Мешкова скончалась в Москве в ночь на 9 декабря.

«Сегодня ночью после продолжительной болезни ушла из жизни директор Фонда Алёна Мешкова — наша коллега, друг и человек с большим сердцем. Невозможно описать, кем для Фонда и для каждого из нас она была», — говорится на странице организации, которой Мешкова посвятила девять лет.

Она получила финансовое образование. С начала 2000-х работала в медиа: сначала в холдинге «Нашего радио», потом на Первом канале. Формировала культурную программу зимних Олимпийских игр в Сочи. После занималась парками в обновленном Департаменте культуры города Москвы.

В конце 2012 года присоединилась к фонду Хабенского, который помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями головного мозга получать необходимую медицинскую помощь. Сообщают, что Мешкова сама долгое время боролась с онкологическим заболеванием, проходила химиотерапию.

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