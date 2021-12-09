Остался один день, чтобы выбрать победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Ровно в полночь голосование остановится

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» выходит на финишную прямую. Через неделю, 16 декабря, мы объявим победителей в 13 номинациях и наградим их на торжественной церемонии. А пока у читателей «Фонтанки» есть последний шанс увеличить шансы на победу того или иного номинанта.

В этом году голосование идет по 13 номинациям. Напомним, кто претендует на победу:

Банк: Альфа-Банк, Банк «Открытие», Банк «Санкт-Петербург», ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, СМП Банк, «Тинькофф».

Бар: «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов», «Контакт бар», «Неканон», Bar 812, Kwakker, Manneken Pis, Old Whale, Orthodox, The Right Place.

«Анонимное Общество Усердных Дегустаторов», «Контакт бар», «Неканон», Bar 812, Kwakker, Manneken Pis, Old Whale, Orthodox, The Right Place. Вуз: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Университет ИТМО.



Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Университет ИТМО. Загородный отдых: база отдыха «Илоранта», загородный клуб «Жемчужина», загородный клуб «Скандинавия» и СПА, загородный клуб Б•О•Р 812, загородный комплекс The Lagom, загородный Spa-отель «Аквамарин», курорт «Охта Парк», курорт «Игора», сеть загородных коттеджей ЁLKI, сеть коттеджей «Сова».



база отдыха «Илоранта», загородный клуб «Жемчужина», загородный клуб «Скандинавия» и СПА, загородный клуб Б•О•Р 812, загородный комплекс The Lagom, загородный Spa-отель «Аквамарин», курорт «Охта Парк», курорт «Игора», сеть загородных коттеджей ЁLKI, сеть коттеджей «Сова». Лучший работодатель: Альфа-Банк, АО «Силовые машины», «Марвел-Дистрибуция», ПАО «Газпром нефть», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «Русские самоцветы», фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС», Fitness House, Solopharm, X5 RETAIL GROUP.



Альфа-Банк, АО «Силовые машины», «Марвел-Дистрибуция», ПАО «Газпром нефть», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «Русские самоцветы», фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС», Fitness House, Solopharm, X5 RETAIL GROUP. Онлайн-сервис: «ВКонтакте», «Госуслуги», «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр IVI, онлайн-магазин квартир «КВС», «Сбермаркет», «Тинькофф», «Яндекс.Маркет», OZON, Wildberries.



«ВКонтакте», «Госуслуги», «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр IVI, онлайн-магазин квартир «КВС», «Сбермаркет», «Тинькофф», «Яндекс.Маркет», OZON, Wildberries. Ресторан: «Евразия», «Марчеллис», «Палкинъ», «Пхали-хинкали», «Токио Сити», «Хачапури и Вино», чайхана «Чабрец», Bahroma, Birch, Frank.



«Евразия», «Марчеллис», «Палкинъ», «Пхали-хинкали», «Токио Сити», «Хачапури и Вино», чайхана «Чабрец», Bahroma, Birch, Frank. Служба доставки: Почта России, «Пятерочка Доставка», «Самокат», СДЭК, СТД «Петрович», «Яндекс.Еда», Delivery Club, Dostaevsky, OZON, Yami-Yami.

Почта России, «Пятерочка Доставка», «Самокат», СДЭК, СТД «Петрович», «Яндекс.Еда», Delivery Club, Dostaevsky, OZON, Yami-Yami. Cтроительная компания: ГК «Ленстройтрест», ГК «Полис Групп», Группа «Эталон», Группа RBI, Группа компаний «КВС», Объединение «Строительный трест», ПАО «Группа ЛСР», Холдинг «РСТИ», Холдинг Setl Group, LEGENDA Intelligent Development.



ГК «Ленстройтрест», ГК «Полис Групп», Группа «Эталон», Группа RBI, Группа компаний «КВС», Объединение «Строительный трест», ПАО «Группа ЛСР», Холдинг «РСТИ», Холдинг Setl Group, LEGENDA Intelligent Development. Супермаркет: «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Магнит», «О'Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Семишагофф», Eurospar, Prisma.



«Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Магнит», «О'Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Семишагофф», Eurospar, Prisma. Студия красоты и/или барбершоп: Hardy's Barbershop, Осипов имидж студия, студия «Зелёная», Beauty Today, CUT-OK, Friends, Haft Барбершоп, Oldboy, ROGNEDA, TOPGUN.

Отдельно можно проголосовать за лучший негосударственный театр. Такая номинация появилась впервые в премии «Фонтанки». За победу борются: Karlsson haus, Театр post, КУКФО («Кукольный формат»), Театральная компания «Разговоры», Театральная лаборатория Яны Туминой, Театр Ненормативной Пластики, «Невидимый театр», «ЦЕХЪ» театр, Социально-художественный театр, «Плохой театр».