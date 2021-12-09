Остался один день, чтобы выбрать победителей премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Ровно в полночь голосование остановится

Премия «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» выходит на финишную прямую. Через неделю, 16 декабря, мы объявим победителей в 13 номинациях и наградим их на торжественной церемонии. А пока у читателей «Фонтанки» есть последний шанс увеличить шансы на победу того или иного номинанта.
В этом году голосование идет по 13 номинациям. Напомним, кто претендует на победу:
- Банк: Альфа-Банк, Банк «Открытие», Банк «Санкт-Петербург», ВТБ, Промсвязьбанк (ПСБ), Райффайзенбанк, Россельхозбанк, Сбербанк, СМП Банк, «Тинькофф».
- Бар: «Анонимное Общество Усердных Дегустаторов», «Контакт бар», «Неканон», Bar 812, Kwakker, Manneken Pis, Old Whale, Orthodox, The Right Place.
- Вуз: Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Университет ИТМО.
- Загородный отдых: база отдыха «Илоранта», загородный клуб «Жемчужина», загородный клуб «Скандинавия» и СПА, загородный клуб Б•О•Р 812, загородный комплекс The Lagom, загородный Spa-отель «Аквамарин», курорт «Охта Парк», курорт «Игора», сеть загородных коттеджей ЁLKI, сеть коттеджей «Сова».
- Лучший работодатель: Альфа-Банк, АО «Силовые машины», «Марвел-Дистрибуция», ПАО «Газпром нефть», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, «Русские самоцветы», фармацевтическая компания «ВЕРТЕКС», Fitness House, Solopharm, X5 RETAIL GROUP.
- Онлайн-сервис: «ВКонтакте», «Госуслуги», «Кинопоиск», онлайн-кинотеатр IVI, онлайн-магазин квартир «КВС», «Сбермаркет», «Тинькофф», «Яндекс.Маркет», OZON, Wildberries.
- Ресторан: «Евразия», «Марчеллис», «Палкинъ», «Пхали-хинкали», «Токио Сити», «Хачапури и Вино», чайхана «Чабрец», Bahroma, Birch, Frank.
- Служба доставки: Почта России, «Пятерочка Доставка», «Самокат», СДЭК, СТД «Петрович», «Яндекс.Еда», Delivery Club, Dostaevsky, OZON, Yami-Yami.
- Cтроительная компания: ГК «Ленстройтрест», ГК «Полис Групп», Группа «Эталон», Группа RBI, Группа компаний «КВС», Объединение «Строительный трест», ПАО «Группа ЛСР», Холдинг «РСТИ», Холдинг Setl Group, LEGENDA Intelligent Development.
- Супермаркет: «Азбука вкуса», «ВкусВилл», «Лента», «Магнит», «О'Кей», «Перекресток», «Пятерочка», «Семишагофф», Eurospar, Prisma.
- Студия красоты и/или барбершоп: Hardy's Barbershop, Осипов имидж студия, студия «Зелёная», Beauty Today, CUT-OK, Friends, Haft Барбершоп, Oldboy, ROGNEDA, TOPGUN.
Отдельно можно проголосовать за лучший негосударственный театр. Такая номинация появилась впервые в премии «Фонтанки». За победу борются: Karlsson haus, Театр post, КУКФО («Кукольный формат»), Театральная компания «Разговоры», Театральная лаборатория Яны Туминой, Театр Ненормативной Пластики, «Невидимый театр», «ЦЕХЪ» театр, Социально-художественный театр, «Плохой театр».
Если во всех прочих номинациях читатели выбирают компанию, то номинация «Человек года» — персональная. В этом году на победу претендуют:
Oxxxymiron, Лилия Ахаимова, Борис Вишневский, Андрей Калина, Владимир Кехман, Зинаида Корнева (посмертно), Дмитрий Морозов, Борис Пиотровский, Сергей Рукшин, Александр Ткаченко. Прочитать подробнее о каждом номинанте и сделать свой выбор можно здесь.
В 2021 году городскую премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние» поддерживают:
СРО А «Объединение строителей СПб» — стратегический партнер
Партнеры премии:
Оператор мобильной связи Tele2
Холдинг «РСТИ» (Росстройинвест)
Инвестиционная компания «Евроинвест»