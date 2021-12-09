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Семейная ссора под Петербургом закончилась ударом катаны

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Жительницу поселка Рахья увезли в больницу с резаными ранами. Её мужчину увезли в полицию вместе с японским мечом.

Как пишет 9 декабря издание 47news, уголовным делом закончилось застолье в доме во Всеволожском районе области. 41-летняя сотрудница гипермаркета выпивала с 36-летним мужем. У них случилась ссора, в ходе которой мужчина схватил сувенирный японский меч — катану и набросился на жену. Лезвие вонзилось в плечо и грудь женщины.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

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Комментарии (6)

Local
Муж уже записался на курсы овладения мастерством харакири?
муматор
гейша была плоха
незачем ей жить
самурай достал свой меч.
Zet
Самурай против гейши!
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