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В Купчино задержали мужчину, который украл из банкомата почти 4 млн рублей

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Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали вора, который опустошил банкомат на улице Олеко Дундича. 3, 7 млн рублей он унес в соседний дом.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря, в полицию сотрудники финансового учреждения обратились с сообщением о краже в мае этого года. Они сообщили, что около 2:30 ночи мужчина зашел в помещение «24 часа» банка на улице Олеко Дундича и похитил две депозитные кассеты, в которых было 3,7 млн рублей.

В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции накануне около 10 утра задержали у соседнего с банком дома подозреваемого — 44-летнего купчинца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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Комментарии (7)

261847251
Из банкомата так просто похитить деньги?
Вышел из дома, нашёл ближайший банкомат, выбрал кассеты с банкнотами покрупнее и ушёл домой?
мурзил
У меня только один вопрос: Как?
266853993
"...он унес в соседний дома.", "мужчина зашел в помещение ... и похитили две депозитные кассеты". Чукча пейсатель...
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