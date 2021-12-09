В Купчино задержали мужчину, который украл из банкомата почти 4 млн рублей

Сотрудники полиции Фрунзенского района задержали вора, который опустошил банкомат на улице Олеко Дундича. 3, 7 млн рублей он унес в соседний дом.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря, в полицию сотрудники финансового учреждения обратились с сообщением о краже в мае этого года. Они сообщили, что около 2:30 ночи мужчина зашел в помещение «24 часа» банка на улице Олеко Дундича и похитил две депозитные кассеты, в которых было 3,7 млн рублей.



В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции накануне около 10 утра задержали у соседнего с банком дома подозреваемого — 44-летнего купчинца.

