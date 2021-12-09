Молодёжь погуляла в поселке Хвойный. Местный житель остался в синяках и с поломанной мебелью

Неспокойная ночь выдалась у жителя Красносельского района. К нему через балкон проникли четверо и начали громить мебель.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 декабря, накануне около трех ночи в полицию обратился 43-летний житель поселка Хвойный. Он сообщил, что часом ранее четверо молодых людей влезли в квартиру на первом этаже дома 93 через балкон. Они избили хозяина, а также раскурочили всю мебель. После чего схватили недорогой мобильный и убежали.



Сотрудники полиции уже через 10 минут задержали первого подозреваемого у дома 31 в том же поселке. Он оказался 19-летним местным жителем. К утру в отделе полиции оказались и трое остальных грабителей — 23, 18 и 17 лет. Все жители указанного поселка.

