Аномальные холода скоро закончатся. Уже на этой неделе в Петербурге ждут дождь — ледяной

Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 6 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 декабря выдалось в 1973 году, минус 26, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.



Если в пятницу, как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», показатели температуры будут всё ещё двузначными, то в субботу уже может быть минус 8, а в воскресенье днём — минус 2–4 градуса. При этом возможны небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя, гололедица, а местами и гололёд.

