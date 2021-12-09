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Аномальные холода скоро закончатся. Уже на этой неделе в Петербурге ждут дождь — ледяной

Пока ещё в Петербурге холодно, около 10 градусов мороза, а в Ленинградской области до минус 21. Но уже на этой неделе температура поднимется почти до нуля. Правда, сложностей меньше не станет.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу «Яндекса», сегодня в городе ожидается пониженная для 9 декабря температура — до минус 12 градусов. Может выпасть 1,3 мм снега.

Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
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Чаще всего, согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе бывает паcмурно (как и сегодня), от минус 6 до плюс 1 градуса. Самое холодное 9 декабря выдалось в 1973 году, минус 26, а самое тёплое — в 2006 году, плюс 9.

Если в пятницу, как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», показатели температуры будут всё ещё двузначными, то в субботу уже может быть минус 8, а в воскресенье днём — минус 2–4 градуса. При этом возможны небольшие осадки в виде снега и ледяного дождя, гололедица, а местами и гололёд.

Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
ПоделитьсяПоделиться
Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru
Скриншот с сайта СЗ УГМС www.meteo.nw.ru

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