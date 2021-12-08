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Путин предложил пересмотреть систему грантов молодым ученым

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Пересмотреть программу президентских грантов молодым ученым считает необходимым президент России Владимир Путин. Об этом он заявил на встрече с участниками Конгресса молодых ученых 8 декабря.

«А вот что действительно требуется пересмотреть — это гранты президента. Они были учреждены в 1996 году и только один раз пересматривались в 2009», — цитирует главу государства РИА Новости.

Отвечая на вопрос ведущего научного сотрудника Института неорганической химии им. Николаева Сибирского отделения РАН Сергея Адонина, Путин пошутил, что нужно «добавить немного деньжат», потому что это «никогда не мешает, даже белым медведям».

Что касается грантов Российского научного фонда, то тут, по мнению Путина, «работа налажена нормально», и объем финансирования составляет 24 миллиарда рублей.

«Что касается премий президента — в целом тоже неплохо. Мы увеличили несколько лет назад с 2,5 миллионов до 5 миллионов. И эта программа тоже работает», — резюмировал глава государства.

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Комментарии (1)

ДуремарСПб.
Ученые умные люди,они ведь понимают что Вы опять врёте,Владимир Владимирович,к чему это?Посетите лучше аквадискотеку.
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