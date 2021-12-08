«Зенит» обыгрывает действующего победителя Лиги чемпионов после первого тайма

Сине-бело-голубые ведут со счетом 2:1. При этом лондонцы забили первыми уже на 2 минуте благодаря точному удару Тимо Вернера. После этого за «Зенит» отличились Клаудиньо (38 минута) и Сердар Азмун (41).



Этот матч для «Зенита» уже ни на что не влияет. Ранее команда лишилась шансов на выход в плей-офф, но обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента. В то же время «Челси» будет бороться за первое место в группе. Сейчас у лондонцев одинаковое количество очков с туринским «Ювентусом».