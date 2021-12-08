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«Зенит» обыгрывает действующего победителя Лиги чемпионов после первого тайма

В пользу футбольного клуба «Зенит» завершился первый тайм матча группового этапа Лиги чемпионов против «Челси». Встреча проходит в Петербурге 8 декабря.

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Сине-бело-голубые ведут со счетом 2:1. При этом лондонцы забили первыми уже на 2 минуте благодаря точному удару Тимо Вернера. После этого за «Зенит» отличились Клаудиньо (38 минута) и Сердар Азмун (41).

Этот матч для «Зенита» уже ни на что не влияет. Ранее команда лишилась шансов на выход в плей-офф, но обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента. В то же время «Челси» будет бороться за первое место в группе. Сейчас у лондонцев одинаковое количество очков с туринским «Ювентусом».

«Челси» — действующий победитель Лиги чемпионов.

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Комментарии (2)

VKuser54628618
договорничок...
Домовой из Пятёрочки
А, ну раз шансов выйти из группы нет, можно и играть нормально, да?
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