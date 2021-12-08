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Мальчик на вологодской трассе примёрз языком к дорожному знаку

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Полицейские спасли первоклассника, который в мороз приклеился к дорожному знаку в Тотемском районе Вологодской области.

Как сообщает 8 декабря FlashNord со ссылкой на региональное ГУ МВД, вчера сотрудники Госавтоинспекции Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали дорогу Чекшино — Котлас. У деревни Погорелово рядом с дорожным знаком они заметили маленького ребёнка. Его лицо, руки и одежда были испачканы замёрзшей кровью.

Как оказалось, школьник в 27-градусный мороз решил лизнуть опору дорожного знака и примёрз к металлу. Михаил Шихов начал своим дыханием отогревать трубу, а Денис Панов отправился в ближайший медпункт. К моменту приезда медиков мальчика уже удалось отлепить от металла. Его передали врачам, в стационаре ему наложили швы.

После инцидента сотрудники ГИБДД продолжили службу. Позже в дежурную часть позвонил отец мальчика, рассказал, что сын чувствует себя нормально, и поблагодарил полицейских.

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Комментарии (13)

AlBerkut
А сами гаишнички что же не показали пацану, как правильно дорожные знаки на морозе лизать?
Примёрзжших гаишников думаю каждый второй проезжавший отдирал, по очереди😂😂😂
VKuser55856365
Однажды в студеную зимнюю пору, лошадка примерзла пиписькой к забору...
MrRicco
Кто в детстве не лизнул ни одной железяки на морозе тот не мужик :)
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