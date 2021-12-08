Мальчик на вологодской трассе примёрз языком к дорожному знаку

Полицейские спасли первоклассника, который в мороз приклеился к дорожному знаку в Тотемском районе Вологодской области.



Как сообщает 8 декабря FlashNord со ссылкой на региональное ГУ МВД, вчера сотрудники Госавтоинспекции Денис Панов и Михаил Шихов патрулировали дорогу Чекшино — Котлас. У деревни Погорелово рядом с дорожным знаком они заметили маленького ребёнка. Его лицо, руки и одежда были испачканы замёрзшей кровью.



Как оказалось, школьник в 27-градусный мороз решил лизнуть опору дорожного знака и примёрз к металлу. Михаил Шихов начал своим дыханием отогревать трубу, а Денис Панов отправился в ближайший медпункт. К моменту приезда медиков мальчика уже удалось отлепить от металла. Его передали врачам, в стационаре ему наложили швы.

