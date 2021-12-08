FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
73.85р83.36р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Дрон прошёл сквозь лес преград в крыше «Лахта Центра»

1
Печать

Под крышей «Лахта Центра» снежно и сложно. Кровля многофункционального здания — это целая техническая вселенная. Скоростное путешествие по ней совершил маленький спортивный дрон.

Видеозапись полёт публикует 8 декабря «Лахта Центр» в своём паблике «ВКонтакте». Пилот провёл устройство сквозь насыщенное пространство с миллиметровой точностью.

«Сложная геометрия и узор, сформированный гигантскими Х-образными балками, решетками и светопрозрачными подушками из мембран ETFE, скрывают важное. За красотой — многочисленные коммуникации и техника для обслуживания фасадов: краны, люльки, тросы», — отмечается в сообщении.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Киргуду
Мдя. Настоящий "я оператор". Снимать телефоном с экрана пульта коптера - это нечто.
Неужели деньги на коптер есть, а разобраться, как с него вытащить видео, пусть даже сырое, без редактирования - ума не хватило?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1