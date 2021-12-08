Дрон прошёл сквозь лес преград в крыше «Лахта Центра»

Под крышей «Лахта Центра» снежно и сложно. Кровля многофункционального здания — это целая техническая вселенная. Скоростное путешествие по ней совершил маленький спортивный дрон.
Видеозапись полёт публикует 8 декабря «Лахта Центр» в своём паблике «ВКонтакте». Пилот провёл устройство сквозь насыщенное пространство с миллиметровой точностью.
«Сложная геометрия и узор, сформированный гигантскими Х-образными балками, решетками и светопрозрачными подушками из мембран ETFE, скрывают важное. За красотой — многочисленные коммуникации и техника для обслуживания фасадов: краны, люльки, тросы», — отмечается в сообщении.