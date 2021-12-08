СКА продолжает путь наверх. В Челябинске армейцы выиграли четвертый матч подряд

Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Встреча проходила 8 августа в Челябинске.
Петербуржцы выиграли со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Голы за СКА забили Антон Бурдасов (32 минута, 59 — в большинстве), Данила Моисеев (39) и Кирилл Марченко (45).
ХДЫЩ!— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) December 8, 2021
1:4 - реализуем большинство в концовке! Дубль Бурди! #ТРКСКА pic.twitter.com/T9ZWOJEc9Q
Вратарь Ларс Юханссон отбил 26 бросков из 27. Единственную шайбу «Трактора» забросил Виталий Абрамов (53).
Таким образом СКА одержал четвертую победу подряд. В турнирной таблице Западной конференции армейцы поднялись с пятого на четвертое место. Следующий матч петербуржцы проведут 10 декабря в Магнитогорске против местного «Металлурга».