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СКА продолжает путь наверх. В Челябинске армейцы выиграли четвертый матч подряд

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Победой хоккейного клуба СКА завершился матч регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Встреча проходила 8 августа в Челябинске.

Петербуржцы выиграли со счетом 4:1 (0:0, 2:0, 2:1). Голы за СКА забили Антон Бурдасов (32 минута, 59 — в большинстве), Данила Моисеев (39) и Кирилл Марченко (45).

Вратарь Ларс Юханссон отбил 26 бросков из 27. Единственную шайбу «Трактора» забросил Виталий Абрамов (53).

Таким образом СКА одержал четвертую победу подряд. В турнирной таблице Западной конференции армейцы поднялись с пятого на четвертое место. Следующий матч петербуржцы проведут 10 декабря в Магнитогорске против местного «Металлурга».

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