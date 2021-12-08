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Семак оставил Дзюбу в запасе на матч с «Челси»

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов против действующего победителя турнира — лондонского «Челси». Встреча пройдет в Петербурге 8 декабря на «Газпром Арене», начало в 20:45.

С первых минут за «Зенит» сыграют: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Сердар Азмун.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данил Круговой, Данила Хотулёв, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Кирилл Кравцов, Александр Ерохин, Андрей Мостовой, Артём Дзюба, Даниил Кузнецов.

Напомним, что этот матч для «Зенита» уже ни на что не влияет. Ранее команда лишилась шансов на выход в плей-офф, но обеспечила себе участие в плей-офф Лиги Европы — второго по значимости клубного турнира континента. В то же время «Челси» будет бороться за первое место в группе. Сейчас у лондонцев одинаковое количество очков с туринским «Ювентусом».

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