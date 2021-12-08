Непобедимый боксер-миллиардер Флойд Мейвейзер приедет в Петербург на один день

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвейзер посетит Санкт-Петербург 11 декабря. Как стало известно «Фонтанке», легендарный спортсмен откроет в городе свой фирменный спортивный клуб Mayweather Boxing + Fitness в Приморском районе.



В клубе будут использоваться методики и программы, разработанные самим чемпионом на основе его более чем 20-летнего опыта. 12 декабря Флойд Мейвейзер откроет еще один клуб уже в Москве. В рамках своего визита боксер проведет две тренировки в обоих городах.

