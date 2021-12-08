Непобедимый боксер-миллиардер Флойд Мейвейзер приедет в Петербург на один день

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвейзер посетит Санкт-Петербург 11 декабря. Как стало известно «Фонтанке», легендарный спортсмен откроет в городе свой фирменный спортивный клуб Mayweather Boxing + Fitness в Приморском районе.
В клубе будут использоваться методики и программы, разработанные самим чемпионом на основе его более чем 20-летнего опыта. 12 декабря Флойд Мейвейзер откроет еще один клуб уже в Москве. В рамках своего визита боксер проведет две тренировки в обоих городах.
Флойд Мейвейзер - бронзовый призёр Олимпийских игр (1996), чемпион мира во второе полулёгкой весовой категории (версия WBC, 1998—2001 годы), лёгкой (версия WBC, 2002—2003 годы), первой полусредней (версия WBC, 2005 год), полусредней (версия IBF, 2006 год; версия IBO, 2006 год; версия WBC, 2006, 2007 и с 2011 года; версия WBA, с 2014 года; версия WBO, с 2015 года), первой средней (версия WBC, 2007 и с 2013 года; WBA, с 2012 года) весовых категориях. В целом за всю свою карьеру он победил 24 боксёров в борьбе за титул чемпиона мира. Лучший боксёр вне зависимости от весовой категории, по версии журнала Ring (2005—2007, 2013—2015). Обладатель званий Боксёр года (1998, 2007). По данным издания Sportrico, с состоянием 1,2 млрд долларов он занимает 6-е место в мире в рейтинге самых богатых спортсменов.