На Ямале «Газпром нефть» запустила подводный арктический газопровод мощностью 20 млрд кубометров газа в год

Газопровод обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую систему газоснабжения России. Это один из ключевых элементов масштабного проекта «Газ Ямала», который создается для того, чтобы добывать, транспортировать и перерабатывать все природные Новопортовского месторождения. Потенциал ежегодной добычи оценивается в 10 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа.

Подводный арктический газопровод соединил производственные объекты полуострова Ямал с газотранспортной магистралью Ямбург — Тула. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 150 млрд рублей. Ожидается, что по нему будет проходить до 20 млрд кубометров газа ежегодно.

Также в рамках проекта строится газоперерабатывающий завод, который обеспечит переработку конденсата, природного и попутного газа. В рамках проекта будет также газифицировано село Новый Порт, в котором проживают около 2 тыс. человек.

Запустили новый объект в режиме телемоста из Петербурга заместитель председателя правительства России Александр Новак и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, а из Салехарда — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Как отметил Александр Дюков, проект открывает возможности для разработки целого кластера месторождений на юге и в центре полуострова Ямал, преимущественно с газовыми запасами.

Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря — Обскую губу, проложен на глубине 5 м ниже уровня дна, что защищает биосферу от шума, вибраций и электромагнитного излучения. Особая конструкция трубы помогает избежать оттаивания вечной мерзлоты. «Сохранение уникальной экосистемы Арктики является одной из наиболее приоритетных задач при реализации всех проектов в этом регионе», — подчеркнул Дюков.

