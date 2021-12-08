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На Ямале «Газпром нефть» запустила подводный арктический газопровод мощностью 20 млрд кубометров газа в год

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Подводный арктический газопровод соединил производственные объекты полуострова Ямал с газотранспортной магистралью Ямбург — Тула. Инвестиции «Газпром нефти» в проект превысили 150 млрд рублей. Ожидается, что по нему будет проходить до 20 млрд кубометров газа ежегодно.

Газопровод обеспечит транспортировку газа с Новопортовского месторождения в Единую систему газоснабжения России. Это один из ключевых элементов масштабного проекта «Газ Ямала», который создается для того, чтобы добывать, транспортировать и перерабатывать все природные Новопортовского месторождения. Потенциал ежегодной добычи оценивается в 10 млн тонн нефти и 20 млрд кубометров газа.

Также в рамках проекта строится газоперерабатывающий завод, который обеспечит переработку конденсата, природного и попутного газа. В рамках проекта будет также газифицировано село Новый Порт, в котором проживают около 2 тыс. человек.

Запустили новый объект в режиме телемоста из Петербурга заместитель председателя правительства России Александр Новак и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков, а из Салехарда — губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Как отметил Александр Дюков, проект открывает возможности для разработки целого кластера месторождений на юге и в центре полуострова Ямал, преимущественно с газовыми запасами.

Подводный участок протяженностью 58,4 км, пересекающий крупнейший залив Карского моря — Обскую губу, проложен на глубине 5 м ниже уровня дна, что защищает биосферу от шума, вибраций и электромагнитного излучения. Особая конструкция трубы помогает избежать оттаивания вечной мерзлоты. «Сохранение уникальной экосистемы Арктики является одной из наиболее приоритетных задач при реализации всех проектов в этом регионе», — подчеркнул Дюков.

Новопортовское месторождение — ключевой арктический проект «Газпром нефти» — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений на полуострове Ямал. Проект разработки месторождения уникален для нефтегазовой отрасли. Расположено оно в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 30 км от побережья Обской губы. Начальные извлекаемые запасы нефти и конденсата категорий AB1 и В2 составляют 248 млн т, газа — 266 млрд м³. В 2020 г. добыто 14,87 млн т.н.э., что на 5% выше результата 2019 г.

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Комментарии (4)

f0ntan
Попутный нефтяной газ является попутным продуктом добычи нефти. Раньше попутный нефтяной газ вообще не извлекали. И Газпромнефть (спонсор Зенита) - это не Газпром. Она добывает нефть, а не газ. По всему городу стоят бензозаправки Газпромнефти. Новопортовское месторождение - месторождение нефти, а не газа. И нефть с него они продают уже давно. А теперь стали еще продавать и попутный нефтяной газ. Чего этому добру пропадать
karbofos
Постыдился бы Газпром о таком писать.

Как перевыполнение плана по добыче бананов в банановой республике.
264653831
информация ни о чем примерно что запустили ракету в космос.
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