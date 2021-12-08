«Видимо, станет водоохранной зоной». У Красненького кладбища поплыла дорога

Фотографии локального потопа выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец, пошутив, что скоро территория превратится в «водоохранную зону». Водоканал отмечает, что к шести вечера вытекание локализовали, а никто из абонентов водоснабжения не лишился.
«В ходе обследования выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 100 мм. В ночь на 9 декабря специалистами Водоканала будет проведена диагностика сети, после чего они приступят к устранению технологического нарушения», — уточнили на предприятии.