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«Видимо, станет водоохранной зоной». У Красненького кладбища поплыла дорога

У Красненького кладбища в Кировском районе Петербурга залило водой дорогу. Как рассказали «Фонтанке» 8 декабря в пресс-службе Водоканала, виной тому — технологическое нарушение на сети.

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Фотографии локального потопа выложил в группу «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» очевидец, пошутив, что скоро территория превратится в «водоохранную зону». Водоканал отмечает, что к шести вечера вытекание локализовали, а никто из абонентов водоснабжения не лишился.

«В ходе обследования выявлено технологическое нарушение на сети диаметром 100 мм. В ночь на 9 декабря специалистами Водоканала будет проведена диагностика сети, после чего они приступят к устранению технологического нарушения», — уточнили на предприятии.

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Комментарии (1)

aborigenSPB
На самом деле водоохранная зона там уже есть - в 100 метрах где река Красненькая протекает. А Водоканал приколисты: "ни один абонент с кладбища не пострадал" :))
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