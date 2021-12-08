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ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире выросла на 10%

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Рост смертности от коронавируса за прошедшую неделю составил 10%. Об этом 8 декабря сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

Наибольший вклад в летальную статистику теперь вносит Юго-Восточная Азия, где рост показателей смертности поднялся на 49%. В Европе особых изменений не зафиксировано.

Во всех регионах, кроме Африки и Америки, заболеваемость не изменилась или упала. Всего за неделю зафиксировали 4,1 миллиона случаев заражения.

С начала пандемии в мире коронавирусом заболели 267,1 миллиона человек.

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Комментарии (5)

265869937
Ничего удивительного, количество вакцинированых же выросло
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