ВОЗ: Смертность от COVID-19 в мире выросла на 10%

Рост смертности от коронавируса за прошедшую неделю составил 10%. Об этом 8 декабря сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.



Наибольший вклад в летальную статистику теперь вносит Юго-Восточная Азия, где рост показателей смертности поднялся на 49%. В Европе особых изменений не зафиксировано.



Во всех регионах, кроме Африки и Америки, заболеваемость не изменилась или упала. Всего за неделю зафиксировали 4,1 миллиона случаев заражения.



С начала пандемии в мире коронавирусом заболели 267,1 миллиона человек.

