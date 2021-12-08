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Не мешающим уборке водителям — благодарность, а «мастерам парковки» — эвакуатор

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Государственная административно-техническая инспекция Петербурга демонстрирует, что будет с любителями нарушать правила парковки во дворах. С приходом снегопадов ГАТИ стала чаще эвакуировать машины, мешающие проезду спецтранспорта на внутриквартальных территориях.

Также инспекторы активно фиксируют транспорт, мешающий проходу пешеходов. Так, 8 декабря на Комендантском проспекте, у дома 19, корпус 3, изъяли автомобиль, который мешал проходу людей вблизи двух школ.

За транспорт, перегораживающий проезды и подъезды к контейнерным площадкам и мешающий проезду спецтехники по внутриквартальным территориям, полагается штраф в 3–5 тысяч рублей для граждан, 5–40 тысяч рублей — для должностных лиц, и 150–500 тысяч рублей — для юридических. Кроме того, сотрудники ГАТИ вправе изъять машину нарушителя.

В комитете по благоустройству Петербурга, в свою очередь, выражают благодарность тем водителям, которые соблюдают требования знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.5.7 «Время действия» и таким образом помогают уборочной технике быстрее чистить городские улицы от снега. Такие знаки установлены на 2 177 участках 942 улиц Петербурга.

«Даже две машины, брошенные под запрещающим знаком, значительно осложняют уборку дороги и делают процесс более трудоемким», — отмечают в ведомстве.

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Комментарии (5)

AP-SPb
Какой техники? В Смольном и комитетах опять чем-то обкурились и галлюцинируют? В реальном мире знаки есть. Техники нет. От слова совсем 😡
Игорь1974
Наглое вранье и отмазы. Днем дворы пустые, приезжайте убирайте. К нам они приперлись в выходной, когда весь двор забит машинами.
Второе - кому хватает ума делать уборку ночью в спальных районах ? Приехали и дубасили с 2 часов ночи практически до 5 утра. Вот это что ?! за это кто их накажет ?!
Так что заткнулись бы с тем что и где и чего им мешает.
zelf
Наглое враньё. Знак "Остановка запрещена с 9.00 до 18.00". Ни одного авто не припарковано. Уборочной техники нет. Могу таких примеров полно предъявить. На эти наглые рожи смотреть тошно. Показушники хреновы. Герои труда. Плюю в ваши морды, уроды.
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