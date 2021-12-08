Не мешающим уборке водителям — благодарность, а «мастерам парковки» — эвакуатор

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга демонстрирует, что будет с любителями нарушать правила парковки во дворах. С приходом снегопадов ГАТИ стала чаще эвакуировать машины, мешающие проезду спецтранспорта на внутриквартальных территориях.
Также инспекторы активно фиксируют транспорт, мешающий проходу пешеходов. Так, 8 декабря на Комендантском проспекте, у дома 19, корпус 3, изъяли автомобиль, который мешал проходу людей вблизи двух школ.
За транспорт, перегораживающий проезды и подъезды к контейнерным площадкам и мешающий проезду спецтехники по внутриквартальным территориям, полагается штраф в 3–5 тысяч рублей для граждан, 5–40 тысяч рублей — для должностных лиц, и 150–500 тысяч рублей — для юридических. Кроме того, сотрудники ГАТИ вправе изъять машину нарушителя.
В комитете по благоустройству Петербурга, в свою очередь, выражают благодарность тем водителям, которые соблюдают требования знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационной табличкой 8.5.7 «Время действия» и таким образом помогают уборочной технике быстрее чистить городские улицы от снега. Такие знаки установлены на 2 177 участках 942 улиц Петербурга.
«Даже две машины, брошенные под запрещающим знаком, значительно осложняют уборку дороги и делают процесс более трудоемким», — отмечают в ведомстве.