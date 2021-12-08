Не мешающим уборке водителям — благодарность, а «мастерам парковки» — эвакуатор

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга демонстрирует, что будет с любителями нарушать правила парковки во дворах. С приходом снегопадов ГАТИ стала чаще эвакуировать машины, мешающие проезду спецтранспорта на внутриквартальных территориях.



Также инспекторы активно фиксируют транспорт, мешающий проходу пешеходов. Так, 8 декабря на Комендантском проспекте, у дома 19, корпус 3, изъяли автомобиль, который мешал проходу людей вблизи двух школ.