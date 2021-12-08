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Тиктокера отправили в колонию за то, что он на митинге кидал снежки в служебную машину

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Тверской районный суд Москвы признал блогера Костю Киевского виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.

«Вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается 8 декабря в заявлении столичных судов общей юрисдикции.

С тиктокера также решили взыскать 337 850 рублей за причинённый ущерб.

Лакеева задержали 26 января после несогласованных протестных митингов. По версии следствия, он бросал снежки в служебный автомобиль и повредил его.

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Комментарии (24)

lamer
А нефиг шутить с силовиками при исполнении.
265867648
А все потому, что он не то кидал.
vic_5e4cd1938d1a8
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