Тиктокера отправили в колонию за то, что он на митинге кидал снежки в служебную машину

Тверской районный суд Москвы признал блогера Костю Киевского виновным в умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества.
«Вынесен приговор о признании виновным Константина Лакеева в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества) УК РФ, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 8 (восемь) месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщается 8 декабря в заявлении столичных судов общей юрисдикции.
С тиктокера также решили взыскать 337 850 рублей за причинённый ущерб.
Лакеева задержали 26 января после несогласованных протестных митингов. По версии следствия, он бросал снежки в служебный автомобиль и повредил его.