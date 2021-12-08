FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Будущий глава Минсельхоза Германии приехал на церемонию вступления в должность на велосипеде

0
Печать

Будущий глава министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир 8 декабря приехал на церемонию вручения верительных грамот, проходящую в президентской резиденции Бельвю в Берлине, на велосипеде. Во двор резиденции провезти велосипед не разрешили, и политик оставил его на улице за забором. Джем Оздемир — представитель партии «Зелёных».

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Die Welt, другие будущие министры, в том числе главная кандидат от «Зелёных» и будущая руководительница МИД Анналена Бербок, прибыли на служебных лимузинах и в костюмах. Оздемир тоже был в костюме, но сверху надел куртку.

8 декабря в Германии утвердили нового канцлера. Это Олаф Шольц. До этого, с 2005 года, пост федерального канцлера занимала Ангела Меркель.

Минздрав Германии возглавит эксперт Карл Лаутербах, выступающий за введение обязательной вакцинации. Кристине Ламбрехт, которая в нынешнем кабинете руководит министерством юстиции, в новом правительстве станет главой министерства обороны. Министр окружающей среды Свенья Шульце станет министром развития, а Хубертус Хайль продолжит руководить министерством труда. Региональный политик из Гессена Нэнси Фаезер станет главой МВД, Клара Гейвиц возглавит министерство строительства, Вольфганг Шмидт возглавит ведомство федерального канцлера.

Оздемир возглавит министерство сельского хозяйства, его коллега по партии Анне Шпигель станет министром по делам семьи. Штеффи Лемке будет главой министерства окружающей среды, а лидеры «Зеленых» — Анналена Бербок и Роберт Хабек возглавят МИД и министерство экономики и климата соответственно. Кроме этого, Хабек займет пост вице-канцлера. Лидер «свободных демократов» Кристиан Линднет будет министром финансов, его коллега Марко Бушманн — главой минюста. Беттина Штарк-Ватцингер станет министром образования, Фолькер Виссинг — министром транспорта и цифровизации.

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1