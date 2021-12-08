Будущий глава Минсельхоза Германии приехал на церемонию вступления в должность на велосипеде

Будущий глава министерства сельского хозяйства Германии Джем Оздемир 8 декабря приехал на церемонию вручения верительных грамот, проходящую в президентской резиденции Бельвю в Берлине, на велосипеде. Во двор резиденции провезти велосипед не разрешили, и политик оставил его на улице за забором. Джем Оздемир — представитель партии «Зелёных».



Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Die Welt, другие будущие министры, в том числе главная кандидат от «Зелёных» и будущая руководительница МИД Анналена Бербок, прибыли на служебных лимузинах и в костюмах. Оздемир тоже был в костюме, но сверху надел куртку.

