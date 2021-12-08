В Петербурге осуждены «черные риелторы», которые полгода держали жертву в заточении

История троицы «черных риелторов», исходя из материалов дела, началась в марте 2014 года, когда Спиров рассказал товарищам о наличии квартиры, которую можно прибрать к рукам. 1 марта Спиров, находясь у дома 32 по улице Стойкости, потребовал у знакомого вернуть ему долг, которого в действительности не было. Он сообщил о готовности помочь приватизировать «должнику» квартиру, затем купить небольшую жилплощадь в Гатчине, а разницу отдать, чтобы расплатиться. Знакомый отказался, тогда Спиров затолкал его в машину и отвез в Гатчину, где Юнинен и Паршук отобрали у него паспорт и лишили свободы, заперев в квартире.
В июне несчастного перевезли из квартиры в дом, где удерживали до конца лета 2015 года. Паршук угрожал собственнику квартиры и активно его спаивал. В конце концов «квадраты» удалось похитить и продать, заложника отпустили и перевезли в Новгород. Там он прожил до 2 сентября и с помощью местных жителей и соцслужб смог вернуться в Петербург, но квартира стоимостью почти 4 млн рублей уже ему не принадлежала.
Пресс-служба судов сообщает еще о двух эпизодах мошенничества. Так, Юнинен и Паршук очередному собственнику сообщили, что некие уроженцы Азербайджана хотят его убить. Они уговорили жертву продать квартиру и приобрести на деньги жилье в Ленобласти, чтобы «залечь на дно». Никакого дома пострадавшему не купили, черные риелторы просто присвоили себе более 5 млн рублей.
В марте 2015 года Юнинен и Паршук получили информацию о новой потенциальной жертве. С помощью фиктивного договора купли-продажи, с помощью которого был зарегистрирован переход права собственности, они выручили почти 1,3 млн рублей.
Юнинен не признал вину в похищении человека, но признался в двух эпизодах мошенничества. Паршук поступил аналогично, Спиров заявил, что ни в чем из того, что ему вменяют, он участия не принимал.
Суд дал Юнинену 6,5 лет в колонии строгого режима, Паршуку — 6,5 лет в колонии строгого режима, Спирову — 5,5 лет в колонии строгого режима. Со всех троих суд взыскал в общей сложности более 9 млн рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.