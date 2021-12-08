В Петербурге осуждены «черные риелторы», которые полгода держали жертву в заточении

История троицы «черных риелторов», исходя из материалов дела, началась в марте 2014 года, когда Спиров рассказал товарищам о наличии квартиры, которую можно прибрать к рукам. 1 марта Спиров, находясь у дома 32 по улице Стойкости, потребовал у знакомого вернуть ему долг, которого в действительности не было. Он сообщил о готовности помочь приватизировать «должнику» квартиру, затем купить небольшую жилплощадь в Гатчине, а разницу отдать, чтобы расплатиться. Знакомый отказался, тогда Спиров затолкал его в машину и отвез в Гатчину, где Юнинен и Паршук отобрали у него паспорт и лишили свободы, заперев в квартире.

В июне несчастного перевезли из квартиры в дом, где удерживали до конца лета 2015 года. Паршук угрожал собственнику квартиры и активно его спаивал. В конце концов «квадраты» удалось похитить и продать, заложника отпустили и перевезли в Новгород. Там он прожил до 2 сентября и с помощью местных жителей и соцслужб смог вернуться в Петербург, но квартира стоимостью почти 4 млн рублей уже ему не принадлежала.



Пресс-служба судов сообщает еще о двух эпизодах мошенничества. Так, Юнинен и Паршук очередному собственнику сообщили, что некие уроженцы Азербайджана хотят его убить. Они уговорили жертву продать квартиру и приобрести на деньги жилье в Ленобласти, чтобы «залечь на дно». Никакого дома пострадавшему не купили, черные риелторы просто присвоили себе более 5 млн рублей.



В марте 2015 года Юнинен и Паршук получили информацию о новой потенциальной жертве. С помощью фиктивного договора купли-продажи, с помощью которого был зарегистрирован переход права собственности, они выручили почти 1,3 млн рублей.

