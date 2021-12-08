FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-10°C/Завтра: -13
74.14р83.71р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Петербурге осуждены «черные риелторы», которые полгода держали жертву в заточении

Кировский районный суд огласил приговор в отношении «черных риелторов» Романа Юнинена, Василия Паршука и Андрея Спирова, признанных виновными в трех эпизодах мошенничества и похищении человека. Об этом 8 декабря сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

1
Печать

История троицы «черных риелторов», исходя из материалов дела, началась в марте 2014 года, когда Спиров рассказал товарищам о наличии квартиры, которую можно прибрать к рукам. 1 марта Спиров, находясь у дома 32 по улице Стойкости, потребовал у знакомого вернуть ему долг, которого в действительности не было. Он сообщил о готовности помочь приватизировать «должнику» квартиру, затем купить небольшую жилплощадь в Гатчине, а разницу отдать, чтобы расплатиться. Знакомый отказался, тогда Спиров затолкал его в машину и отвез в Гатчину, где Юнинен и Паршук отобрали у него паспорт и лишили свободы, заперев в квартире.

В июне несчастного перевезли из квартиры в дом, где удерживали до конца лета 2015 года. Паршук угрожал собственнику квартиры и активно его спаивал. В конце концов «квадраты» удалось похитить и продать, заложника отпустили и перевезли в Новгород. Там он прожил до 2 сентября и с помощью местных жителей и соцслужб смог вернуться в Петербург, но квартира стоимостью почти 4 млн рублей уже ему не принадлежала.

Пресс-служба судов сообщает еще о двух эпизодах мошенничества. Так, Юнинен и Паршук очередному собственнику сообщили, что некие уроженцы Азербайджана хотят его убить. Они уговорили жертву продать квартиру и приобрести на деньги жилье в Ленобласти, чтобы «залечь на дно». Никакого дома пострадавшему не купили, черные риелторы просто присвоили себе более 5 млн рублей.

В марте 2015 года Юнинен и Паршук получили информацию о новой потенциальной жертве. С помощью фиктивного договора купли-продажи, с помощью которого был зарегистрирован переход права собственности, они выручили почти 1,3 млн рублей.

Юнинен не признал вину в похищении человека, но признался в двух эпизодах мошенничества. Паршук поступил аналогично, Спиров заявил, что ни в чем из того, что ему вменяют, он участия не принимал.

Суд дал Юнинену 6,5 лет в колонии строгого режима, Паршуку — 6,5 лет в колонии строгого режима, Спирову — 5,5 лет в колонии строгого режима. Со всех троих суд взыскал в общей сложности более 9 млн рублей в счет возмещения причиненного материального ущерба.

По теме (9)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

ROMUALD
Организатору дали меньше всех. Пять лет за пять миллионов, которые не найдены. И будет сидеть за счёт налогоплательщиков. Выйдут, будут осторожнее.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1